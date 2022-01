Officieel: dít is de extra hete Toyota GRMN Yaris!

Sneller, lichter en heftiger dan de gewone versie. Dan kun je de Toyota GRMN Yaris ook nog eens bestellen met het Circuit Pack.

Het zal er aan te komen, maar hier ‘ie dan: de extra pittige Toyota GRMN Yaris! Toyota was de auto al aan het teasen van de week en er lekte links en rechts al wat info, maar nu is de auto dan eindelijk in vol ornaat onthuld.

De Toyota GRMN Yaris staat een stapje boven de reguliere Yaris. We beginnen meteen met het slechte nieuws en dat is dat de driecilinder motor geen één pk meer levert dan standaard. Je zult het moeten doen met 272 pk. Dat is namelijk het vermogen dat de Japanse GR Yaris levert. Want er is meer slechts nieuws, de auto is enkel en alleen voor Japan bedoeld. Dat eindigen we zowaar met nóg meer slecht nieuws: er komen er maar 500 exemplaren,

Toyota GRMN Yaris

Ok, tot zover het slechte nieuws. Je kunt een auto namelijk sneller maken zonder ‘m meer vermogen te geven. Daarvoor heeft Toyota een alle registers opengetrokken. Ten eerste is de Toyota GRMN Yaris (de afkorting staat er nu voor in plaats van erachter) een stukje lichter, namelijk 20 kilogram.

Er wordt nu gebruik gemaakt van koolstofvezel voor de motorkap, het dak en de achterspoiler. Daarnaast mist de achterbank. Bijzonder knap dat er 20 kilogram afgehaald is, want de koets is nu breder en (veel) stijver. Dat komt door 565 extra laspunten en een halve rolkooi op de plaats waar de achterbank eerst was.

Recaro

Maar daar houdt het niet op. In plaats van de motor even opschroeven voor meer snelheid, heeft Toyota de transmissie aangepakt. De eindoverbrenging is korter gemaakt, waardoor de auto sneller accelereert. Als kers in de appelmoes is de GRMN Yaris voorzien van Recaro Pole Position-sportstoelen en een sperdifferentieel. Tot zover de extra hete Toyota GRMN Yaris.

Maar wacht, Mike, er is meer! Want je kan de GRMN Yaris uitbreiden met het ‘Circuit Package’. Deze is dan voorzien van Bilstein schokdempers, extra lichte gesmede BBS-wielen en grotere remmen.

Je kunt ze eenvoudige herkennen aan de voorspoiler en sideskirts. Van de 500 stuks van de Toyota GRMN Yaris kun je er 50 bestellen met het Circuit Package. Ook komt er trouwens een Rally Package die juist bedoeld is voor het onverhard. Het bestellen van zo’n kekke Yaris gaat middels een lotterijsysteem. Je moet dus de mazzel hebben dat je geloot wordt om zo’n Yaris te mogen kopen. Vervolgens mag je dik 7 miljoen Yen lappen om er eentje aan je collectie toe te kunnen voegen. Dat is 56.000 euro voor belastingen. Niet veel als je kijkt naar de geleverde hardware.

