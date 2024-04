Voor dit papiertje moet je €125 overmaken aan BMW

Dit papiertje kost €125. En dan je moet het ook nog zelf uitprinten.

Als je een klassieke Ferrari is het een hele goede investering om een Ferrari Classiche-certificaat aan te vragen. Daarmee is je auto meteen een klap meer waard. Zoiets kan niet alleen bij Ferrari, maar ook bij BMW. Daarmee kun je aantonen dat je BMW een échte BMW is.

In navolging van Porsche heeft BMW dit ‘Geburtskunde’ gedoopt, oftewel een geboortecertificaat. Zoiets had BMW al langer, maar dit was tot op heden nog een echt fysiek certificaat. Ze introduceren nu echter een digitaal geboortecertificaat. Dat is te bestellen via de website van BMW Classic.

Je moet natuurlijk wel aantonen dat de auto echt van jou is. Daarvoor moet je dus bewijsmateriaal aanleveren, plus foto’s van het chassisnummer en het motornummer. Als dit in orde blijkt te zijn krijg je een pdf’je toegestuurd, met daarop onder meer het chassisnummer, de productiedatum en de optielijst (bij auto’s vanaf de jaren ’80).

Hartstikke leuk natuurlijk, maar voor zo’n pdf’je vraagt BMW wel €125. Dat is toch wel een fors bedrag voor iets wat eigenlijk op hetzelfde neer komt als een uitdraai van KaSIO. Nu heb je dat niet bij oudere BMW’s, maar toch…

Overigens is de Geburtskunde van BMW wel goedkoper dan die van Porsche. Bij hen betaal je namelijk €149. Dat is uiteraard weer een schijntje vergeleken bij een certificaat van Ferrari. In dat geval betaal je namelijk duizenden euro’s. Maar daar wordt je auto ook echt maar waard van. Bij BMW is dat nog maar de vraag.

Foto: E46 M3 CSL, gespot door @lenny98