Hyundai en Kia krijgen toegang tot Nederlandse verkeersdata

De automerken Hyundai en Kia gaan aan de slag met Nederlandse verkeersdata.

Vandaag de dag zijn auto’s uitgerust met allerlei toeters en bellen als het gaat om hulpsystemen. Die zijn niet allemaal even prettig. Het komt vooral aan op persoonlijke smaak. Nu is het ook weer zo dat sommige systemen beter werken in een bepaalde auto of laten we het zo zeggen: minder irritant afgesteld. We kunnen het in elk geval unaniem eens zijn dat de verplichte snelheidswaarschuwing Intelligent Speed Assistance gewoon moet opzouten. Daar maak je niemand blij mee.

Nederlandse verkeersdata gedeeld met Kia en Hyundai

Enfin, auto’s komen voorgebakken met allerlei systemen om wereldwijd te functioneren. Het gaat pas echt goed werken als ze ‘op maat’ zijn gemaakt. Denk aan bijvoorbeeld het feit dat Tesla Autopilot gigantisch goed werkt in de Verenigde Staten, maar in andere landen werkt het toch wat minder door andere wegbelijningen en verkeerssituaties.

Dat brengt ons bij Hyundai en Kia. Vandaag tekenen de merken een contract met Nederland. De intentieverklaring is getekend door Directeur-Generaal Mobiliteit Kees van der Burg. Daarover bericht de Telegraaf. De merken krijgen toegang tot de Nederlandse verkeersdata. Daarmee kunnen systemen beter helpen info door te geven aan de bestuurder

De actuele dynamische maximumsnelheid doorgeven, de bestuurder informeren over een rood kruis, het binnenrijden van een milieuzone. Allemaal zaken die van belang zijn in Nederland, maar waarvoor auto’s je nu niet waarschuwen. Met toegang tot de Nederlandse verkeersdata kunnen de auto’s van Hyundai en Kia je wel op weg helpen in ons land. Het gaat hier om anonieme mobiliteitsdata

Auto’s slimmer maken

De volgende stap is de auto’s slimmer maken. Denk aan een toekomst waarbij alleen nog elektrische auto’s welkom zijn in een binnenstad, afgesloten met paaltjes die de grond in kunnen zakken. De slimme elektrische auto nadert zo’n paaltje en communiceert ermee, vervolgens zakt het paaltje en mag je de stad inrijden. Dat soort dingen moet je aan denken.

Hyundai en Kia krijgen toegang tot de Nederlandse verkeersdata, maar dit is geen exclusieve deal. Andere autofabrikanten kunnen ook toegang krijgen tot de data om de ontwikkeling van hulp- en navigatiesystemen verder te verbeteren.