Vanaf maandag kun je 'geflitst' worden als je appt achter het stuur - Autoblog.nl

Een gewaarschuwd mens telt voor twee: slimme camera’s houden je vanaf volgende week in de smiezen.

De verleiding om te appen achter het stuur is levensgroot. Zo’n 70% van de automobilisten kan de verleiding niet weerstaan. Toch is het levensgevaarlijk. Logisch dus dat de overheid dit gedrag zo veel mogelijk in wil perken. Met ingang van volgende week wordt er een nieuw middel ingezet: slimme camera’s.

De camera’s in kwestie maken schuin van boven foto’s waarop de handen van de bestuurders zijn te zijn. Gezichten zijn niet in beeld, mochten privacyfreaks daar ongerust over zijn. Op deze manier wordt er gekeken of mensen op hun telefoon zitten tijdens het rijden. Zodra de camera dat registreert wordt er een foto doorgestuurd naar het CJIB.

Het mogen dan slimme camera’s zijn, voor de zekerheid worden de foto’s ook nog gecontroleerd door een slimme boa. Als die vaststelt dat je inderdaad op je telefoon zat kun je rekenen op een boete. De boete voor op je telefoon zitten achter het stuur bedraagt momenteel €240. Volgend jaar komt daar nog een tientje bij.

Nederland heeft een primeur te pakken met dit systeem, want het is het eerste Europese land dat deze tactiek toepast. Aan de andere kant van de wereld, in Australië, worden deze slimme camera’s al langer ingezet. Het schijnt daar te werken, dus nu gaat het OM het ook in ons land maar eens proberen. Een eerdere test was behoorlijk effectief. Toen een camera 24 uur boven een snelweg hing en 6 uur boven een N-weg, werden er 400 bestuurders betrapt.

Je bent dus bij deze gewaarschuwd: vanaf maandag kunnen camera’s je op heterdaad betrappen als je op je telefoon zit tijdens het rijden.