McLaren 765LT is lichtgewicht beest

0-200 km/u in iets meer dan ZEVEN seconden! De nieuwe McLaren 765LT stelt niet teleur.

Het nieuwste hoofdstuk in de Long Tail-familie is deze McLaren 765LT. Het verschil met zijn voorganger, de 675LT, is qua pk’s een toename van 90. Daar ligt niet alleen de kracht van deze LT. Aerodynamica en gewicht spelen een sleutelrol.

Afgevallen

McLaren heeft behoorlijk de focus gelegd op gewicht en aerodynamica. Deze 765LT weegt 50 kg minder in vergelijking met de 720S Coupé. Laatstgenoemde was al niet bepaald een zwaargewicht te noemen. Dat betekent dat de 765LT slechts 1.229 kg schoon aan de haak weegt. Om het gewicht naar beneden te brengen heeft McLaren gekozen voor een titanium uitlaatsysteem en dunner glas gemaakt van polycarbonaat.

Long Tail

Deze ster die in Genève zou staan herken je aan de bijzonder vormgegeven uitlaten, maar ook zijn carbon splitter, voorbumper, zijskirts, achterbumper en de typische LT-spoiler. Tevens noemenswaardig zijn de 10-spaaks velgen met titanium wielbouten. McLaren levert de 765LT op een setje Pirelli P Zero Trofeo R’s. Aan de voorkant staat de auto 5 mm lager in vergelijking met de 720S. De achterkant is net zo laag gebleven. Ook is de supercar 6 mm breder geworden aan de voorzijde.

Prestaties

De 4.0-liter twin-turbo V8 is goed voor 765 pk en 800 Nm koppel. Naast het toegenomen vermogen is ook de versnellingsbak een klap agressiever afgesteld in vergelijking met de 720S. De prestaties liegen er niet om. De 765LT accelereert in 2,8 seconden naar 100 km/u. Voor nul naar tweehonderd kilometer per uur zijn slechts 7,2 seconden nodig. De topsnelheid ligt op 330 km/u.

McLaren gaat de 765LT in een gelimiteerde oplage van 765 stuks maken. Voorlopig spreekt het Britse automerk enkel over een coupé. Kijken we naar het voorgaande model dan is het niet uit te sluiten dat er later ook een Spider volgt.