Autodiefstal in Nederland: zo staat het ervoor

Kijkend naar de cijfers is er sprake van verbeteringen.

Great news. Er worden steeds minder auto’s gestolen in Nederland. Hoewel we hier op de redactie met regelmaat verdrietige mailtjes krijgen van eigenaren met een gestolen vierwieler, zien de cijfers voor het hele land er een stuk beter uit.

In de eerste zes maanden van 2018 werden 3.643 auto’s gestolen. Ter vergelijking, in dezelfde periode een jaar geleden werden 4.254 voertuigen gejat. Een daling van maar liefst 14 procent dus. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

De daling kan diverse redenen hebben. Betere controle van de politie, betere Europese samenwerkingen zodra een gestolen auto over de grens verdwijnt, maar ook betere beveiligingen van de auto. Persoonlijk denken we dat het door onze ‘Zo jat Wouter jouw auto’-video komt. De video werd begin dit jaar gepost en de resultaten zijn verbluffend!

Alle gekheid op een stokje, de veiligheid van je auto kun je grotendeels zelf in handen hebben. We schreven al eens een lijstje met handige tips. Nu hopen dat de positieve cijfers in het tweede halfjaar van 2018 doorpakken.