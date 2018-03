En jawel, de allerlelijkste hypercar is alweer uitverkocht

Kon niet anders.

Wanneer je hier met enkele regelmaat komt, is de kans tamelijk groot dat je al eens iets gelezen hebt over de McLaren Senna. De hypermoderne, circuit-georiënteerde bolide uit Woking, waarvan we ons stevig afvragen of de Braziliaan zijn naam er wel aan had verbonden, heeft al talloze autoliefhebbende families uiteengereten. Zonde, maar niet geheel onterecht.

Nadat we dachten dat het eigenlijk niet veel gekker kon (we hadden beter moeten weten) kwamen de Britten in Genève doodleuk aan met een nóg krankzinnigere versie van de Senna. Dergelijke wagens hebben de nare behoefte misplaatste vergelijkingen op te roepen. Hierom is het niet geheel verbazingwekkend dat de Britten het aandurfden een smakelijke quote de wereld in te slingeren. Volgens hen zou de Senna GTR, afgezien van de Formule 1-auto, McLaren’s snelste bolide op het circuit zijn. Dat is een beetje alsof Alfa Romeo zou zeggen dat alleen de Sauber sneller over Monza knalt dan de heetste Giulia, maar goed.

Juiste of onjuiste beweringen negerende, de Senna GTR is een sportwagen van buitenaardse proporties. Zelfs met alle nieuwe aerodynamische delen erop, waarover ‘de normale’ niet beschikt, weegt hij ongeveer evenveel: rond de 1.000 kg. Zet daar een ongeveer 825 pk sterke 4-liter biturbo V8 tegenover, en je begrijpt wel waarom menig circuittijger hem in zijn garage hebben wil. Zeker aangezien de wagen een kleine 1,5 miljoen euro zou moeten kosten. Feitelijk een prikkie, vergeleken met andere hypercars.

Inmiddels heeft McLaren tegenover het Britse Autocar verteld dat de Senna GTR “with some certainty” is uitverkocht. Technisch gezien laten ze daarmee de deur op een kier staan voor potentiële klanten, maar het zit er dik in dat alle 75 exemplaren wel degelijk verkocht zijn. Er waren immers ruim dubbel zoveel mensen geïnteresseerd. Wellicht dat de Britten er stiekem nog een paar in elkaar zetten?