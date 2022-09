Dit setje ouwe velgen kost net zoveel als een nieuwe Volkswagen Polo

Dan zal het wel een heel bijzonder setje ouwe velgen zijn, denk je niet?

Tegenwoordig kijken we nergens meer van op. Ik bedoel, we hebben zojuist de gelekte beelden van de nieuwe BMW XM gezien, ons krijgen ze vandaag niet meer gek. Daarom blikten of bloosten we hier ter redactie niet eens toen we deze advertentie zagen voor een oud en gebruikt setje velgen.

Dat moet namelijk minimaal 18.700 dollar opbrengen. Ze staan namelijk op eBay en de veiling duurt nog even. Maar bovenstaand bedrag is al geboden. 18.700 dollar dus. Met de huidige wisselkoers is dat ongeveer 300.000 euro… Of zelfs meer nu al. Maar waarom wordt er zoveel gevraagd -en geboden- voor een setje ouwe velgen?

Het zijn heel bijzondere ouwe velgen

De kenner zag het natuurlijk direct al, het zijn heel bijzondere ouwe velgen. Ze komen namelijk van een supercar die het begin was van 50 jaar glorie op de Duitse wegen. Inderdaad, ze komen van de BMW M1, die het begin inluidde van BMW’s M-divisie. Je weet wel, waar ze nu die XM van hebben uitgebracht…

Maar goed, terug naar de M1. De eerste supercar van BMW, oorspronkelijk bedoeld als racewagen voor Le Mans. Alleen daarvoor moesten er 400 homologatiemodellen worden gebouwd voor op de openbare weg. En daarvoor werd zelfs de hulp van Lamborghini ingeroepen.

Afijn, zoals dat eind jaren 70 ging met Italianen, liep het daar weer uit op een fiasco en konden de Duitsers het weer oplossen. Met uiteindelijk 456 gebouwde exemplaren tot gevolg. Inderdaad, zeldzaam dus.

Die velgen passen ook onder je 2-serie Active Tourer

En daar kun je dus een setje ouwe, maar originele velgen voor kopen. Inclusief banden zelfs. Helaas zijn de velgen in slechte staat en moeten ze dus wel aangepakt worden. Maar als je dat hebt gedaan, ben je mooi wel de bezitter van een setje velgen van de legendarische BMW M1.

En als je nou wel die velgen wil, maar geen M1 hebt, dan is er goed nieuws voor je. Je kunt ze namelijk ook gewoon op een andere auto zetten. Onder een BMW 2-serie Active Tourer bijvoorbeeld. Past gewoon! Dan maak je in elk geval helemaal de blits op de dagcamping in Assendelft!

KOOP DAN!

Via het AD