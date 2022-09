Lezersvraag: Wat is volgens jou de indrukwekkendste auto?

En dat mag op alle manieren zijn. Wij zijn gewoon benieuwd wat jij de indrukwekkendste auto vindt die er bestaat.

Autos’ zijn er in vele soorten en maten. Je hebt snelle auto’s, langzame auto’s, dure auto’s, goedkope auto’s, zware auto’s, zuinige auto’s, lelijke auto’s en ook heel mooie auto’s.

Maar wat we ook hebben zijn indrukwekkende auto’s. En laten wij nou van jullie willen weten welke van alle auto’s die er ooit zijn gebouwd jullie het indrukwekkendst vinden? En dat mag op alle manieren zijn. Als hij maar een onuitwisbare indruk op je heeft gemaakt.

Mijn indrukwekkendste auto heeft een ster

Ik heb in mijn leven in flink wat auto’s gereden. Daar zat een heleboel troep tussen (hoi Suzuki Alto), maar ook pareltjes van onschatbare waarde, zoals een Ferrari 250 California Spyder. En hoe mooi die laatste ook was en wat een afgetrapt hok die eerste ook was, ze waren niet het indrukwekkendst.

Dat is voor mij toch echt een andere auto. Een Mercedes nog wel. Ja, ik denk dat de auto die het meeste indruk op mij heeft gemaakt er eentje is van ‘Das Haus’. Om dan maar het type te noemen, het was een Mercedes-Maybach S600 uit 2015. Met V12 dus. Daar heb ik ooit het genoegen gehad om in mee te mogen rijden, op de achterbank.

Een vriend van me werkte voor een bedrijf dat artikeltjes over auto’s op een site zette en die speelde me geregeld de leukste exemplaren toe. Van dikke M3’s tot nog dikkere Jaguars, ze kwamen allemaal voorbij. Maar die Maybach was iets speciaals.

Hij kwam voorbij mét chauffeur en nodigde me uit voor een ritje. En dat zal ik niet snel vergeten. Want niet alleen zit je in zo’n auto beter dan op de beste luie stoel thuis, dat ding gaat ook zó hard… In alle luxe, want geen hobbeltje voel je en geen stukje windgeruis hoor je. Indrukwekkend. En ondertussen geheel storingsvrij naar Tijd voor Max kijken achterin hè? Han Peekel was te gast, ik weet het nog goed. De ouwe dikkert!

Uitstappen was een drama. Ik wilde niet. Ik wilde eerst mijn champagne uit de zilveren Maybach-bekers opdrinken en daar heeeeel lang over doen. Ik overwoog zelfs om premier te worden, zodat ik deze als dienstwagen kon nemen. Maar helaas, we kregen zelfs toen al die meneer Rutte niet weg…

Jouw indrukwekkendste auto?

Ja, die Mercedes heeft indruk op me gemaakt. Maar nu willen we van jou weten welke auto dat bij jou heeft gedaan. En dat kan alles zijn. Was het een terreinbeul, of juist een heel klein goedkoop autootje dat het na 30 jaar nog steeds doet, ondanks dat je er nooit olie instopt? Alles mag.

Dus beste lezer, brand los en laat het hieronder weten in de comments. De bijzonderste inzending krijgt een virtuele handdruk van onze eigen @willeme.

En geloof me, die wil je!