Dit snuitje gaan we veel zien op de Nederlandse wegen

Volgens onze voorspellingen wordt de Corsa weer een succesnummer.

De Opel Corsa kun je het best bestempelen als een goudeerlijke auto. Generaties alsook decennialang is het een compacte, voordelige auto geweest. Een soort golden retriever: een vrij doorsnee hond die veel mensen hebben, toch is hij net als alle honden trouw en bijt hij niet. Het nadeel van een recht-door-zee, eerlijk model is dat het wel vaak samengaat met een zweem van ‘saai’. Maar sommige mensen vinden dat saai juist de oplossing. Misschien wel de reden dat Opel überhaupt nog bestaat.

Sinds Opel onder de plak zit bij PSA verandert er het één en ander en dat is goed nieuws voor de Corsa. Omdat deze nu gebaseerd is op de 208 kan hij dezelfde motoren krijgen. Dat is een reeks benzinemotoren die van de auto een prijspakker maakt, en het topmodel van iets meer dan 30.000 euro. Voor een Corsa is dat een aardig bedrag, maar de aandrijflijn in kwestie is een 50 kWh elektromotor met 136 pk. Voor een elektrische auto is 30.999 euro juist een mooi bedrag. De actieradius van 330 km is ook genoeg voor de Corsa.

Met elke elektrische auto goedkoper dan een Kona Electric of Model 3 moet je een concessie nemen op het gebied van range, maar gezien het bespaarde geld is het allemaal heel netjes. De Corsa-e blinkt nergens in uit, maar is ook zeker geen slechte deal. De Opel Corsa onder de elektrische auto’s is dus een Opel Corsa. Dat heeft PSA erg goed begrepen.