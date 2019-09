Deze beeldschone coupé heeft een schoonheidsvlekje

Je ziet het bijna niet.

Elk fotomodel heeft wel zijn schoonheidsfoutje. Juist die door die schoonheidsfoutjes worden ze eigenlijk alleen maar mooier. Denk aan het moedervlekje van Cindy Crawford of de respectabele vleespet van @casperh.

De BMW Concept 4 heeft ook een klein schoonheidsfoutje. We kunnen er ergens onze vinger niet precies leggen, maar de donkerrode bolide is bijna helemaal perfect. Het zij-aanzicht van de auto is bijna van Aston Martin-achtige elegantie. Daarnaast is het nog steeds herkent aar een BMW. Zo is er een Hofmeisterknik (de knik in de achterste raamstijl) aanwezig, alhoewel deze minder dan ooit aanwezig is. Alleen bij de X2, Z3 Coupé en E34 Touring zie je ‘m minder duidelijk.

En profil is de lijn nog altijd bijzonder fraai. De auto oogt bijzonder chic en bevallig. Aan de voorkant valt op dat de twee ronde koplampen met de jaren telkens minder ‘twee dubbele koplampen zijn. Gelukkig suggereren de LED-lampen nog wel enigszins de vorm van de BMW-lichtunits van weleer. Verder zien we aan de voorkant een grille die een tikkeltje aan de grote kant lijkt te zijn. Het is nog een concept, maar na de X7 en BMW 7 Serie facelift lijkt het toch een dingetje te worden, zo’n grille. Aan de andere kant, zie het als de comeback van de Sharknose. Gelukkig komt er nog zo’n mooie gele kentekenplaat bij het productiemodel.