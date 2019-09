Dit is de A1 citycarver in het echt

En, hoe is deze auto in het echt?

Kleine en compacte auto’s zijn in Europa erg populair. Premium is bijzonder in trek tegenwoordig. Ook zijn crossovers niet aan te slepen. Waarom zou Audi genoegen nemen met ‘slechts’ een Audi Q2?

Met die gedachte lijkt de Audi A1 citycarver geboren te zijn. Het is een Audi A1 die de bekende ‘Cross Country’-behandeling heeft ondergaan. Dus stoere bumpers, wat gebruik van zwart kunststof en natuurlijk en carrosserie die zich een paar centimeter hoger boven het asfalt begint. In principe is het een bekend recept.

Maar zoals met wel meer bekende recepten is de uitwerking ervan erg belangrijk. Zoals je in dit overzicht kan zien, werkt het de ene keer beter dan de andere keer. Gelukkig heeft Audi Deutschland ervoor gekozen om even lekker opvallende kleuren te gebruiken. Dit oranje staat de A1 citycarver meer dan uitstekend. Sterker nog, eigenlijk moet je deze auto altijd bestellen met een zwart dak, S-Line pakket en een fel kleurtje.

Dan komt het totaal echt goed tot zijn recht. Het is een stoere auto in de zin dat je Labrador pup óók stoer is tijdens het ‘blaffen’. Mocht je geinteresseerd zijn in een citycarver (voor je moeder, uiteraard), dan is er goed nieuws. De auto staat deze herfst al bij de dealer. Prijzen zijn nog niet bekend, maar het is lgosch dat de prijs iets boven die van de ‘gewone’ Audi A1 zal staan.