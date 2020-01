Dit spookten de autodieven uit in 2019

Voor welke eigenaren is het oppassen?





Laten we met het goede nieuws beginnen: de autodiefstal is weer verder afgenomen in Nederland. Het slechte nieuws is wel dat de daling minder groot is dan vorig jaar. Om precies te zijn is de autodiefstal in 2019 met 2,1% gedaald. Het jaar daarvoor was de daling 12%. In totaal zijn er 7.107 personenauto’s ontvreemd. Dit blijkt uit het nieuwe rapport van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigdiefstal.

Categoriëen

Als we kijken naar de algemene categorieën dan is de diefstal van jonge personenauto’s (0 tot 3 jaar), zware bedrijfswagens en brom- en snorfietsen toegenomen. Aangezien oudere auto’s en lichte bedrijfswagens minder zijn gestolen is er over de hele linie sprake van een daling.

Modellen

Als je een Audi A1 bezit heb je (nog steeds) de grootste kans dat je auto gestolen wordt. Vorig jaar werden er 214 exemplaren gejat. Het gaat daarbij om 1 op de 128 A1’s. Ook de Toyota C-HR is erg diefstalgevoelig met een kans van 1 op 132. Bij de nummer drie, de E-klasse, is het risico al een stuk minder met een diefstalrisico van 1 op 348. Bij de A1 en de C-HR loop je dus veruit het meeste risico. Qua absolute aantallen staan de Golf en de Polo bovenaan met respectievelijk 757 en 751 gestolen exemplaren. De diefstal van beide modellen nam wel af met 22 á 23%.

Merken

Bij de merken staat Land Rover bovenaan als het meest diefstalgevoelige merk. 1 op de 304 exemplaren wordt namelijk gestolen. Lexus volgt op nummer twee en Audi maakt de top drie compleet. Qua absolute aantallen staat Volkswagen ruim aan kop: er werden namelijk maar liefst 1.514 Volkswagen gestolen in 2019.

Terugvindpercentage

De kans dat je auto weer boven water komt is het grootst als deze 17 jaar oud is. 77% van deze auto’s wordt namelijk weer teruggevonden. Bij auto’s van 3 tot 6 jaar oud is de kans het kleinst. In deze categorie wordt namelijk maar 29% terug gevonden. Qua merken zie je Hyundai’s het vaakst weer terug, in 72,9% van de gevallen. Gejatte Mini’s en Toyota’s zie het minst vaak terug, met terugvindpercentages van 28,2% en 31,7%.

Regio’s

De meeste auto’s werden gestolen in regio Oost-Nederland. Het ging om 1.059 van de 7.107 auto’s die totaal ontvreemd zijn. Amsterdam volgt op nummer twee met 977 gestolen personenauto’s. In de regio Haaglanden eigenden de dieven zich 871 auto’s toe. Dat waren er 327 meer dan het jaar daarvoor en daarmee is deze regio de grootste stijger.

Wie het interessant vindt om verder in de cijfers te duiken, kan hier het rapport van de LIV raadplegen.