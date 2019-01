Audi A1 favoriet onder autodiefstal in Nederland

Statistisch gezien is het opletten mocht je een A1 rijden.

Autodiefstal is in zijn algemeenheid al een tijdje op z’n retour. Door allerlei factoren is het steeds minder aantrekkelijk voor een dief om een complete auto mee te nemen. Auto’s zijn moeilijker te jatten door betere beveiligingen van autofabrikanten en tools van derden. De diefstal van personenauto’s nam af met 12,1 procent in 2018. Er werden in totaal 7.261 auto’s gestolen tegen 8.257 in 2017. In de cijfers is echter niet meegenomen of dieven meer interieurs strippen of specifieke onderdelen jatten.

Dieven hebben het wel in toenemende vorm gemunt op hybrides. Uit de cijfers over 2018 blijkt dat er 360 hybrides zijn gestolen. Dat waren er nog 184 in 2017. Vooral de Toyota RAV-4 en de C-HR zijn populair onder boeventuig. De C-HR Hybrid heeft een diefstalrisico van 1 op 97 als het om hybrideauto’s gaat.

Onder de conventionele auto’s is de Audi A1 het populairst. De auto heeft een diefstalrisico van 1 op 200. Bij de bedrijfswagens scoren de Mercedes Sprinter en Vito het ‘beste’. Er werden 532 exemplaren gestolen van dit type. Een stijging van 21 procent in vergelijking met 2017.

Een auto terugvinden terug na een diefstal is nog altijd niet gebruikelijk. De meeste kans heb je in de eerste week na de diefstal. De kans is dan 57 procent. Na een maand is dit nog maar 20 procent. Snel handelen is dus een vereiste. Positief is dat het aantal gevallen van teruggevonden auto’s in 2018 is toegenomen, van 40 naar 40,9 procent. Dit betekent dat nog steeds bij meer dan de helft van de diefstal gevallen de auto nooit meer opduikt bij de rechtmatige eigenaar. Bij motorfietsen is de kans gestegen van 17,2 naar 21,5 procent.