Zo gaat de nieuwe Maserati GranTurismo klinken [video]

Om je even voor te bereiden: het is geen V8-brul.





Een van de belangrijkste redenen dat Maserati’s zo begeerlijk zijn is het geluid. Wat klinkt er nou beter dan de diepe grom van een GranTurismo-V8? Voor dat model is het echter sinds november over en uit. Helaasch. Het goede nieuws: er zit een opvolger in de pijplijn. Die gaat alleen wel wat anders klinken.

In een persbericht laten de Italianen weten dat ze volop bezig zijn met testen het testen een compleet nieuwe elektrische aandrijflijn. Maserati heeft deze volledig op eigen houtje ontwikkeld. Er zijn al enkele experimentele auto’s gebouwd om deze aan de tand te voelen.

Een bijzonder aandachtspunt bij deze experimenten: de sound. Maserati laat namelijk weten dat ze werken aan een “opvallend, herkenbaar geluid” voor de elektromotor. De gedachte daarachter is: Maserati-kopers houden van een unieke sound. Of dat ook geldt voor elektronische geluiden is nog maar de vraag. In de onderstaande video krijgen we alvast een voorproefje van het nieuwe geluid.

De nieuwe GranTurismo en GranCabrio zullen de eerste volledig elektrische Maserati’s worden. De modellen zullen in de fabriek in Turijn van de band rollen. Volgens de planning zou het model in 2021 moeten verschijnen. De teaser bevestigd dit in Romeinse cijfers. Mocht je niet warm worden van een elektrische sportauto, dan is er goed nieuws. Volgens diezelfde planning komt Maserati dit jaar namelijk nog met een compleet nieuwe sportauto met middenmotor.