Dit spotten Autoblog-lezers op vakantie (deel 1)

De vakantieperiode is weer voorbij, dus dit is een mooi moment om vakantiekiekjes van Autoblog-lezers op een rijtje te zetten.

Ja ja, onze scholen zijn weer begonnen. Dat beteken dus ook dat de vakantie is afgelopen. We moeten de file op de Route du Soleil weer verruilen voor de ochtend- en avondspits in eigen land. Om toch nog een beetje in vakantiesferen te blijven doen we een greep uit de vakantiekiekjes van Autoblog-lezers.

Begin juli deden we een oproep aan jullie als Autoblog-lezers om jullie vakantiefoto’s te delen. Met auto’s erop welteverstaan. Het moment is nu aangebroken om een bloemlezing te maken met de meest interessante spots. Er komt ook nog een deel 2, maar we beginnen voor het gemak met deel 1. Wel zo logisch.

Ferrari 16M & Porsche 993 Carrera RS

Iets bijzonders spotten op een toeristische hotspot is leuk, maar iets tegenkomen in de Zwitserse Alpen is nog veel leuker. @radimir kwam er een Porsche en een Ferrari tegen, en dat waren niet de eerste de beste. Hij spotte namelijk een 993 Carrera RS, waar er maar 1.014 van gebouwd zijn, en een 430 Scuderia Spider 16M, waar er maar 499 van gebouwd zijn. Als dat geen dikke combo is weten wij het ook niet meer.

Honda S660

Een zeldzame Ferrari kun je in Nederland ook nog tegenkomen, maar er zijn auto’s die je bij ons gewoon nooit gaat zien. Een Honda S660 bijvoorbeeld. @shizzle kwam dit exemplaar tegen op de Malediven, of all places. De S660 is een rasechte kei car. De naam is dan ook een verwijzing naar de cilinderinhoud. Met het targadak moet dit een geweldig karretje zijn om rond te rijden op de Malediven. En met de looks is ook niks mis.

Ferrari 488 Pista Spider

Een Ferrari 488 Pista tegenkomen in Monaco is niet extreem bijzonder. Dit is ook niet de beste foto. Toch is deze spot het uitlichten waard, want deze Pista Spider is van niemand minder dan Charles Leclerc. Daarom zie je op de B-stijl zijn racenummer. Ook is de auto uitgevoerd met striping in de kleuren van Monaco. Of Leclerc himself ook achter het stuur zit is helaas niet te zien.

Porsche 991 GT3 RS

Het Comomeer trekt meer dan genoeg Nederlandse bezoekers, maar Arabieren zul je daar niet zo snel zien. Toch kwam @astonmartindriver er eentje tegen. Hij spotte namelijk deze GT3 RS uit Oman. De auto lijkt uitgevoerd te zijn in Speed Yellow, een kleur die je eigenlijk nooit ziet op een 991 GT3 RS Mk1. Dat is jammer, want het staat ‘m verdraaid goed.

BMW Isetta 300 & 600

Als er één BMW is waarmee je opgestoken duimpjes oogst in plaats van middelvingers, dan is het wel de Isetta. @Ijpvink36 spotte in Oostenrijk niet alleen een normale Isetta 300, maar ernaast stond ook een 600. Dit is de lange versie van de Isetta, die een stuk zeldzamer is. Ten opzichte van de Isetta heeft de 600 twee zitplaatsen, één wiel en één deur extra.

Ferrari F12tdf

De meeste vakantiekiekjes die we binnenkregen waren afkomstig uit Europa, maar veelspotter @spotcrewda zocht het iets verder van huis. Hij bracht afgelopen zomer een bezoekje aan de VS. In LA kwam hij onder andere deze unieke F12tdf tegen. Babyblauw met witte striping is een gewaagde kleurstelling, maar zeker ook een geslaagde.

Singer 4.0

Singer kent veel liefhebbers, maar er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen dat ze er eentje in het wild hebben gezien. @svdv wel, want hij kwam gewoon een exemplaar tegen tijdens zijn vakantie in Stockholm. Het betreft een prachtige donkerblauwe Singer 4.0. Interessant om te zien is de uitgeklapte spoiler, waardoor de Singer een beetje een Turbo-look krijgt. Onder de ruitenwisser zit trouwens een parkeerboete, maar daar lig je natuurlijk niet wakker van als je een Singer kunt betalen.

Nova GT

We sluiten af met een spot in de categorie ‘Wat is dit in vredesnaam?’ @Diederik888 kwam in Oostenrijk een bijzonder futuristisch apparaat tegen. Onderhuids is deze auto aanzienlijk minder exotisch dan het uiterlijk doet vermoeden. Dit is namelijk een kitcar op basis van een Kever. De enorme kieren die je ziet zijn trouwens niet te wijten aan de gebrekkige kwaliteit van deze kitcar. Dat is gewoon de ‘cockpit’ die niet helemaal dicht zit.

Deel 2

Tot zover deel 1 van de vakantiespots. Zoals beloofd verloten we een aantal exclusieve authentieke limited edition Autoblog strandhandoeken onder de uploaders. Als jij die ook wilt hebben: niet getreurd, we bewaren er ook nog een paar voor deel 2.

Heb jij dus ook nog iets leuks gespot tijdens je vakantie? Deel je foto’s dan vooral op Autoblog Spots. Vergeet niet daarbij de tag ‘Vakantiespot-2022’ (mét streepje) te gebruiken en wie weet verschijnt jouw spot in deel 2.