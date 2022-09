Dit spotten Autoblog-lezers op vakantie (deel 2)

We hebben weer een buitengewoon divers lijstje met vakantiespots voor jullie.

Eerder deze maand schotelden we jullie een lijstje voor met vakantiespots van Autoblog-lezers. In de titel stond ‘deel 1′, dus dat betekent dat jullie nog wat van ons tegoed hadden. Namelijk deel 2. We hebben daarom opnieuw een bloemlezing met interessante auto’s die jullie tegen zijn gekomen in verre oorden. Italië en Frankrijk bijvoorbeeld.

Aston Martin DB5

We trappen meteen af met een hele bijzondere spot. @frederic0307 kwam namelijk op de Autobahn een heuse Aston Martin DB5 tegen. Een van de meest iconische auto’s uit de jaren ’60. Wat deze auto helemaal bijzonder maakt is het kenteken. Dat is namelijk exact het kenteken uit de James Bond-films. We weten niet precies het verhaal achter het kenteken op deze auto, maar het zou heel goed kunnen dat de eigenaar er een vermogen voor heeft betaald.

Alfa Romeo Giulia GTAm

Een Alfa Romeo Giulia tegenkomen in Italië is niet zo bijzonder, maar dit is niet zomaar een Giulia. @bas1997 liep de gloednieuwe Giulia GTAm tegen het lijf bij het Gardameer. Van de GTA en de GTAm worden er in totaal maar 500 gebouwd, dus het zal altijd een zeldzame verschijning blijven. Wat je hier ziet is de meest hardcore versie, wat betekent: met spoiler, zonder achterbank.

NSU Prinz 4

Als je maar lang genoeg wacht wordt een auto vanzelf bijzonder. Van de NSU Prinz zijn bijna 600.000 exemplaren van de band gerold, maar die zijn vrijwel allemaal uit het straatbeeld verdwenen. @benja01 kwam in Portugal een op het oog piekpijn exemplaar tegen. Het kenteken lijkt op het eerste gezicht Nederlands, maar het gaat om een Portugees oldtimerkenteken. Een NSU Prinz zou ook niet het ideale vervoer zijn om vanuit Nederland naar Portugal te rijden. Je hebt namelijk maar een driecilindertje met zo’n 30 pk.

Bugatti Divo

Sommige auto’s zijn zelfs in Monaco bijzonder om tegen te komen. Een Bugatti Divo bijvoorbeeld, die gelimiteerd is tot 40 stuks. Het vermogen van 1.500 pk is gelijk aan dat van de Chiron, maar de Divo is lichter en heeft meer downforce. De eigenaar van dit exemplaar is een prins uit de bekende Al-Thani familie. De Al-Thani’s komen al sinds jaar en dag vakantie vieren in Europa en nemen de meest bizarre supercars mee.

EVO3

We houden de afwisseling erin, want we gaan van een peperdure hypercar naar een dertien-in-een-dozijn cross-over. Toch is ook dit iets bijzonders. We durven namelijk te wedden dat je nog nooit van een EVO3 gehoord hebt. Dit is een low budget auto van Italiaanse makelij die ook alleen in eigen land verkocht wordt. Er is een elektrische versie, maar in dit geval gaat het waarschijnlijk om de 1.5 met 113 pk. @boike kwam deze Italiaanse exoot tegen in Nice.

Qvale Mangusta

De naam Qvale Mangusta komt je misschien wel bekend voor, maar de kans dat je er één in het wild hebt gezien is vrij klein. Tussen 1999 en 2002 zijn er maar 284 exemplaren gemaakt. @sabrerator trof deze obscure sportwagen aan op de parkeerplaats van zijn hotel in Wales, toen hij arriveerde met zijn eigen MG. Op deze foto lijken de auto’s nog best vergelijkbaar, maar vergis je niet: de Mangusta heeft dubbel zoveel cilinders. De Qvale beschikt namelijk over een 4,6 liter Ford V8 die 324 pk levert.

Tot zover het tweede en tevens laatste deel van de vakantiespots. Zoals beloofd verloten we ook weer twee exclusieve Autoblog strandhanddoeken onder de uploaders. De vorige keer waren @diederik888 en @ljpvink de gelukkigen. Daarnaast kunnen we nu ook @bas1997 en @justinvw feliciteren. We zorgen dat er een mooie handdoek jullie kant op komt!