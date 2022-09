Krijgt de geflopte Honda NSX tóch weer een opvolger?

De Honda NSX lijkt typisch een auto die géén opvolger krijgt, maar er is toch nog hoop…

De nieuwe Honda NSX is een van de gaafste auto’s die er in het afgelopen decennium uit Japan zijn gekomen. Toch was deze auto geen daverend succes. Integendeel, de Honda NSX was eerder een flop. Honda (en hun Amerikaanse collega’s van Acura) moesten veel moeite doen om de auto te slijten.

Of de NSX een opvolger krijgt lijkt daarom een overbodige vraag. De markt zit kennelijk niet te wachten op een supercar van Honda. Waarom zou je het dan nog een keer proberen? Het is ook niet alsof dit soort auto’s goedkoop zijn om te ontwikkelen.

Toch is een opvolger van de NSX nog niet ten dode opgeschreven. Dat is af te leiden uit uitspraken van Jon Ikeda, een hoge piet bij Acura. Hij bevestigt nog niet dat er een nieuwe NSX komt, maar hij zegt wel tegen Nikkei Asia: “Ik zou erop wedden.”

Een geflopte supercar een opvolger geven lijkt volstrekt onlogisch, maar het toverwoord is natuurlijk: elektrisch. De overgang naar EV’s zorgt ervoor dat bepaalde dingen die onmogelijk leken toch mogelijk zijn. Zo krijgt ook de Lexus LFA een elektrische opvolger. Terwijl dat ook niet bepaald een verkoopsucces was.

De elektrische LFA heeft nu dus bestaansrecht als uithangbord voor het elektrische Lexus. Op diezelfde manier zou een elektrische NSX ook een nieuwe halo car kunnen zijn voor Honda. Ikeda geeft dan ook aan dat de NSX-opvolger – áls die komt – volledig elektrisch zal zijn.

De huidige Honda NSX is al deels elektrisch, met drie elektromotoren, dus op zich is volledig elektrisch een logische volgende stap. Dit betekent waarschijnlijk wel dat het nog even zal duren voordat er een eventuele NSX-opvolger komt. Honda moet eerst maar eens een paar normale EV’s ontwikkelen.

