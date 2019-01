Dit stuk Nederlandse snelweg is een ongelukken-magneet

Uitkijken als je hier heen moet.

Een kleine waarschuwing voor mensen die regelmatig met de auto van Leiden naar Den Haag rijden: op het stuk bij de afrit Zoeterwoude-Rijndijk (tussen hectometerpaaltje 33,0 en 34,0) zijn in 2018 de meeste ongelukken gebeurd. Het is 52 keer gebeurd dat een berger – met gevaar voor eigen leven – richting de afrit moest vertrekken om een ongeluk af te handelen. Dat meldt De Telegraaf naar aanleiding van de nieuwste cijfers van Stichting Incident Management Nederland.

Het stuk van één kilometer stond vorig jaar op plek 14, daardoor is de stijging van het aantal ongevallen zo’n 60%. De verklaring voor de spontane stijging in vergelijking tot 2017 is niet bekend, maar het is wel te verklaren waarom veel automobilisten moeite hebben met de afrit. Er is sprake van een wegversmalling van drie naar twee rijstroken, direct na een tunnel. Deze combinatie van spontaan zonlicht in je gezicht en niet op tijd de juiste rijbaan kunnen vinden, zorgt soms voor euvel.

De koploper van vorig jaar, de Van Brienenoordbrug, zakt naar plek vier op de trajecten van één kilometer. Met 44 ongevallen, vier minder dan 2017, staan op plek twee en drie respectievelijk de A1 bij afslag Barneveld (HMP 53,0 tot 53,9 richting Apeldoorn) en de A10 Ring Amsterdam bij Knooppunt Amstel (HMP 15,0 tot 15,9 richting Amsterdam-Zuid). Daar vonden allebei juist dit keer 48 ongevallen plaats. In Barneveld is het probleem vooral de onoverzichtelijke bocht na de afslag, waardoor er vaak vrij abrupt geremd wordt. Het knooppunt is al jaren een hoofdpijndossier. De Ring Amsterdam met zijn talrijke rijbanen laat niks tot de verbeelding spreken.

Op de trajecten van vijf kilometer pakt de Van Brienenoordbrug toch nog steeds de toppositie, met 109 ongevallen richting het zuiden en 105 richting het noorden: 214 in totaal. Op plek drie staat met 103 ongelukken het einde van de A28 bij Utrecht, voornamelijk vanwege het drukke en complexe Knooppunt Rijnsweerd op de ringweg van de Domstad.

Vooral op de aanvoerder van deze lijst, de A4, plant Rijkswaterstaat een wegverbreding. Voor de rest van de trajecten is daarover niks duidelijk, dus goed uitkijken als je daar heen moet.

Image-credit: BMW M5 in de kreukels, door @nathan_verhoeven.