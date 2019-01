Vin Diesel wil vrouwelijke spin-off voor Fast and Furious

Want waarom zou je stoppen met melken?

De Fast and Furious-chronologie is een gevalletje love it or hate it. Wat ooit begon als een film voor serieuze autoliefhebbers, eindigt als een actiefilm waarbij helden zoals Vin Diesel, Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Ludacris, wijlen Paul Walker en recentelijk Jason Statham wel eens een auto besturen. Je zou zeggen dat de sjeu daarom er een beetje uit is, maar nee: na de meest recente film in 2017, Fate of the Furious (deel 8), krijgt de film ook nog een deel 9 en naar alle waarschijnlijkheid een deel 10. Zelfs nadat de held van de film, Paul Walker, al bij het maken van deel 7 overleed.

Het is een filmreeks waar je vooral zit te kijken naar bijvoorbeeld oude Dodge Chargers en Lamborghini Murcièlago’s die over het ijs glibberen terwijl ze worden opgejaagd door een onderzeeër. Een verhaallijn is er wel, maar vooral de overmacht van geweld, schade en lompe Amerikaanse actie voert de ondertoon voor de filmreeks. De meeste mensen haken dan al af, maar er zit wel degelijk een verhaal in de film. Het hoofdverhaal van de film was dat de bad guy girl, gespeeld door Charlize Theron, Dom Toretto (Vin Diesel) een hak zet en wereldoverheersing wil. Maar het zijn de kleerkasten Deckard Shaw (Jason Statham) en Luke Hobbs (Dwayne Johnson) die ook een soort vreedzame co-existentie moeten vormen om de wereld te redden. Omdat dat nogal de aandacht trok, komt er een spin-off. Daarover was al het een en ander bekend, maar Vin Diesel ziet nog meer potentie in de filmreeks.

Naast de relatief bekende Charlize Theron is Fast and Furious altijd een film geweest waar powervrouwen een grote rol spelen. De gecompliceerde broer-zus relatie tussen Dom en Letty (Michelle Rodriguez) bijvoorbeeld. Zij heeft haar succes grotendeels aan de filmreeks te danken, maar in de trend van het hele emancipatieverhaal in 2017-2018 was zij wisselend over haar rol in Fast 9. Vandaar dat Vin Diesel een vrouwelijke spin-off heeft bedacht in 2017. De filmmakers zien een kans in het idee, wat ze deze week pitchten aan Diesel. Het resultaat is simpel: de nog te benoemen spin-off waar Statham en The Rock het opnemen tegen Idris Elba, wordt een staaltje testosteron strooien. De vrouwelijke spin-off zal daar precies het tegenovergestelde van zijn, onder die voorwaarden zal de mix tussen mannen en vrouwen gereserveerd zijn voor Fast 9.

Uitgemolken of niet, de kaskrakers van de Fast and Furious franchise leveren ieder jaar weer recordbedragen op. Vanaf 2020 zal Fast 9 op het witte doek verschijnen, met wellicht de spin-off van Statham en The Rock in 2019. Afwachten geblazen, dus.