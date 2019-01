Check de enorme bullbar op deze Tesla

De thuisbasis van Tesla gaat Musk's producten gebruiken voor boeven vangen.

Steeds meer politiekorpsen vallen voor de (op papier) gaafste elektrische auto van het moment. LAPD zou een paar exemplaren van de Tesla Model S krijgen, maar daar werd moeilijk over gedaan. Toen besloot Luxemburg een paar modellen van de elektrische sedan aan te schaffen, maar het is België waar de politie (eenheid Zaventem) daadwerkelijk een Model S heeft staan. Vrij uniek, maar in de thuisstad van Tesla, Fremont, heeft het politiekorps ook een exemplaar aan het arsenaal toegevoegd.

En dat is meer dan een Tesla met een lichtbak op het dak en een likje verf. Ook is er een heel arsenaal aan flitsende LED-lampen te vinden, samen met natuurlijk de versterkende onderdelen. De politie in de VS is wat eenvoudiger in mensen tot stoppen dwingen, door gewoon in te rammen op de verdachte en hem van de weg te duwen. Ook is er meer kans op geweld met vuurwapens. Voor beide gevallen is de Tesla extra uitgerust, met een gigantische Setina-bullbar op de voorkant en gepantserde voordeuren. Het ziet er goed uit, maar het is wederom opvallend dat het om een pre-facelift Model S gaat. Dat komt door de testprocedure, al sinds 2014 is Fremont PD bezig met een Tesla Model S 85 om te kijken of het werkt.

Naast de Model S is de stad sowieso bezig met een schoner wagenpark. Er wordt al een tijdje gebruik gemaakt van hybride voertuigen, zoals de Toyota Prius en de Ford Fusion Hybrid (die wij hier over niet al te lange tijd krijgen als Mondeo Hybrid). De testprocedure van de politie-Model S lijkt afgerond te zijn, binnenkort gaan ze er boeven mee vangen.