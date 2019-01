Inspecteurs Rijkswaterstaat steeds meer aangereden in 2018

Het creëren van veiligheid leidt soms tot hele andere dingen.

De weginspecteurs van Rijkswaterstaat zijn degenen die de veiligheid op de weg moeten herstellen, dat kan zijn de vluchtstrook afzetten voor als iemand motorpech heeft, of meerdere rijbanen afzetten als er een zwaar ongeluk is gebeurd. Dat de Nederlandse snelwegen dan toch af en toe een hel blijken wat betreft veiligheid, bewijst het aantal incidenten met de inspecteurs. In 2018 zijn er 18 gevallen geweest waarbij een voertuig van Rijkswaterstaat aangereden werd. Dat blijkt uit een onderzoek van De Telegraaf. Het gaat om een stijging van maar liefst 50% vergeleken met 2017.

En dat is niet het enige probleem. Ook pijlwagens en botsabsorbers (laatstgenoemde is er min of meer tegen beschermd, maar goed, het moet niet) zijn in 24 gevallen de dupe geweest en er waren zelfs meldingen van agressie tegen RWS-medewerkers. Het zorgt ervoor dat de inspecteurs naast het leveren van hun werk, constant moeten uitkijken voor andere calamiteiten. Een ander groot probleem is en blijft het negeren van rode kruizen. Al zo’n vijftig inspecteurs hebben een zogenaamde boa-status en mogen hierdoor boetes uitdelen, in 2018 deden ze dat 1.650 keer. Ook dat is weer een gigantische stijging (1.096 in 2017).

Inspecteur Marcel Hogenbirk vertelt zijn ervaringen aan De Telegraaf. Hij heeft het het zwaarst te verduren: zeven keer schrok hij zich kapot omdat zijn auto aangereden werd. “Het is er zeker niet veiliger op geworden. Het is natuurlijk drukker en mensen lijken steeds meer haast te hebben. Daarbij worden onverantwoorde risico’s genomen.” Ook bemerkt Hogenbirk toenemende agressie, variërend van schreeuwende mensen tot middelvingers. We snappen de agressie in een spits of als je haast hebt, maar deze mensen doen ook maar hun werk…

Een aanpak voor het toenemende aantal ongelukken heeft RWS (nog) niet, wel willen ze al langere tijd betere bescherming voor hun inspecteurs. Ook komt er een toename aan ‘boa-inspecteurs’ zodat meer kruisnegeerders een prent kunnen verwachten. Ook dat rode kruis is niet voor niks namelijk, hoe frustrerend dat ook kan zijn.