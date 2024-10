Dit succesnummer mag het nu in Europa proberen

Eens kijken of men hier in Europa en Nederland ook warm loopt voor het model.

Ga op vakantie naar de Verenigde Staten en het aantal Subies vliegen je om de oren. Het no-nonsense Japanse automerk heeft met name met de Forester een succesvol model in huis. Amerikanen lopen er wel warm voor. Praktisch en krachtig genoeg om de dagelijkse kilometers te maken, bovendien staat het model zijn mannetje tijdens een dagje outdoor.

Vernieuwde Subaru Forester

Dat is vandaag de dag wel anders in Nederland. Vroeger was Subaru ook een populair merk, daar is nu nog. weinig van over. Misschien dat de wereldwijd succesvolle Forester het tij gaat keren. Het vernieuwde model komt nu ook naar Europa. De Forester is één van de belangrijkste modellen van het merk. Subaru verkocht er in de afgelopen 27 jaar meer dan 5 miljoen exemplaren van.

De vernieuwde Forester heeft een stijver chassis, nieuwe look voor het ex- en het interieur en een verbeterde bodemvrijheid van 220 mm met X-mode. Ook is het onderstel stevig aangepakt, Subaru spreekt over 44% minder hoofdbewegingen en 39% minder geruis in de cabine tijdens het rijden. Oddly specific, daar houden de Japanners wel van.

De vernieuwde Subaru Forester is uitgerust met een mild hybride 2,0-liter viercilinder boxermotor. Altijd gekoppeld aan een CVT-automaat. Het systeemvermogen bedraagt 150 pk en 194 Nm aan koppel. Het trekgewicht, belangrijk bij een Subaru, bedraagt 1.870 kg.

De bagageruimte bedraagt 508 tot maximaal 1.720 liter met de achterbank neergeklapt. Zo, weet jij nu de belangrijkste zaken van de vernieuwde Subaru Forester. Behalve de prijs, deze is nog niet bekendgemaakt.

Deze praktische gezinsauto is vooral voot de outdoor familieman of vrouw die nog niet klaar is om volledig elektrisch te gaan. Het aanbod SUV gezinswagens is groot in Europa, met allerlei verkrijgbare aandrijflijnen. Het is afwachten voor Subaru hoe succesvol dit vernieuwde model gaat uitpakken.