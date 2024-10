Echt waar: je kijkt hier naar een nieuwe Mercedes

Je zou het niet direct zeggen, maar dit is een nieuw elektrisch busje van Mercedes.

Soms houden fabrikanten toekomstige modellen graag nog even onder de pet en krijgen spionagefotografen de vinger. Maar het kan ook anders: Mercedes is regelmatig zo behulpzaam om zelf ‘spyshots’ te delen. Zo krijgen we nu plaatjes van een nieuwe bus in de mailbox.

Het is maar goed dat Mercedes de beelden zelf deelt, anders hadden we dit busje een beetje lastig kunnen plaatsen. De enige herkenbare Mercedes-elementen zijn eigenlijk de velgen.

Mercedes is nog niet al te scheutig met informatie, maar ze vertellen wel dat dit een bus is op het nieuwe VAN.EA-platform. Die laatste twee letters staan voor Electric Architecture, dus we kijken hier naar een elektrisch busje. Mercedes verklapt alvast dat deze een 800V-systeem krijgt.

Wat meteen opvalt is de lange neus van deze bus. Je zou denken dat dit bij een elektrisch busje juist niet nodig is, maar misschien wil Mercedes een hele grote frunk. Verder menen we door de camouflage de contouren van een grille te zien. Als we ook kijken naar de koplampen, lijkt het erop dat deze bus de designtaal van de Concept CLA meekrijgt.

Dat betekent dus dat dit een behoorlijk hippe bus wordt. Overigens kijken we hier naar een echte bestelbus, want er zijn geen stoelen te zien achterin. Maar ongetwijfeld zal er ook een personenversie verschijnen.

Het gaat nog wel even duren voordat we de nieuwe generatie Mercedes-busjes op de weg gaan zien. Mercedes is momenteel nog druk aan het testen. Pas in 2026 kunnen we het eerste model op het VAN.EA-platform verwachten.