Zesde generatie Subaru Forester niet vooruit te fikken

De zesde generatie Subaru Forester is weer lekker traag.

Subaru was er destijds heel erg vroeg bij met de Forester, want de eigenwijze Japanse fabrikant zag in de jaren ’90 al dat er voldoende markt was voor een compacte crossover die het midden hield tussen een stationwagon en SUV.

De benadering van de eerste twee generaties was stronteigenwijs. De basis was een personenwagon (Impreza– en Legacy- onderdelen), maar je kreeg wel vierwielaandrijving en een tussenbak.

Sinds die derde generatie is de auto meer een traditionele crossover zoals de Honda CR-V, Toyota RAV-4 en Kia Sportage. Nu is het alweer tijd voor de ZESDE generatie Subaru Forester.

Ja, de zesde alweer. De vliegt voorbij. Zeker als je de introductie van de eerste generatie hebt meegemaakt.

Belangrijk

De auto is een van de belangrijkste auto’s voor het Japanse merk. In Nederland speelt de auto een bescheiden rol (enkele caravanners zijn er dol op), maar in de VS is het een hardloper. Althans, qua verkopen. Niet qua prestaties.

@Wouter zou er niet meteen voor uit zijn bed komen. De zesde generatie Subaru Forester heeft namelijk MINDER vermogen dan zijn voorganger. Het gaat om slechts 2 pk, maar met 180 pk is het niet bepaald een sprintkanon.

De motor is namelijk een atmosferische 2.5 viercilinder boxermotor. Qua koppel gaat het blok er wel ietsje (een paar Nm’s) op vooruit. De motor werkt samen met een CVT en vierwielaandrijving. Geen Haldex-koppeling, maar ‘echte’ vierwielaandrijving middels een Torsen-differentieel.

Zesde generatie Subaru Forester is TRAAG

Over prestaties wordt logischerwijs met geen woord gerept. Logisch, want het zal niet al te best zijn. Nu is dat nooit het USP van de reguliere Forester geweest, maar dat ze kiezen voor zo’n ouderwetse aandrijflijn betekent automatisch dat de zesde generatie in Nederland bij voorbaat kansloos is.

Kunnen we dan iets zeggen over de styling? Het is een een stoer ding, hoor. Maar ze mogen bij Subaru wel een beetje creatiever worden. Auto’s ontwerpen is nooit hun ding geweest, maar als je zegt dat het een Ford of Nissan is, gelooft iedereen je.

Interieur is mooi geworden!

We willen wel een compliment geven aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor het interieur, want dat was bij de vorige generatie al veel beter, maar dit zit er meer dan heel ordentelijk uit.

Natuurlijk, op de foto’s zie je alleen dik aangeklede exemplaren. Dat doet er niets aan af dat het iets meer luxe en grandeur uitstraalt dan voorheen.

Over uitvoeringen gesproken. Er zijn namelijk vijf verschillende uitvoeringen: een naamloze basisuitvoering, Premium, Sport, Limited en Touring. Op de afbeeldingen zie je de ‘Touring’ (de grijze) en de ‘Sport’ (de witte). De zesde generatie Subaru Forester staat vanaf mei van 2024 bij de Amerikaanse dealers, wanneer ‘ie naar Nederland komt is niet bekend.

Qua vraagprijs zal het ding omgerekend 27.500 euro kosten. In Nederland betaal je voor het huidige model minimaal 59.750 euro, meer dan twee keer zoveel dus. Dat komt namelijk door onze lieve overhied: 6.341 euro daarvan is BTW en 22.362 euro is BPM. Laat dat maar even inzinken…