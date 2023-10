Kijk nou, een elektrische sportwagen van Subaru

Niet alleen Mazda maar ook Subaru showt een sportcoupé in Tokyo.

Als je aan Subaru denkt, dan denk je aan roffelende boxermotoren en grote spoilers. Subaru heeft dus nog altijd een sportief imago, maar daar is in Nederland weinig meer van te merken. De Subaru XV (binnenkort Crosstrek), Forester, Outback en Solterra zijn eigenlijk verre van sportief.

Elders levert Subaru nog wel de BRZ en de WRX, maar dat zijn waarschijnlijk de laatste uitspattingen met de boxermotor. Dat roept onherroepelijk de vraag op: zijn dit ook de laatste sportieve Subaru’s?

De Japanners laten vandaag op de Japan Mobility Show zien dat ze hun sportieve DNA nog niet vergeten zijn. Ze tonen namelijk een heuse sportcoupé: de Subaru Sport Mobility Concept. Het ‘Sport’-gedeelte klinkt in ieder geval goed. Dat ze de term ‘Mobility’ eraan toe moesten voegen is dan weer een beetje jammer.

Waar de Mazda Iconic SP (die ook in Tokyo werd onthuld) nog een Wankelmotor heeft als range extender, is deze Subaru Sport Mobility Concept 100% elektrisch. Dat is ook meteen het enige wat we weten over de techniek.

Dan zullen we het maar over het design hebben: dat is anders dan alles wat we tot nu toe van Subaru gezien hebben. Het is een vooral een heel hoekig en robuust ontwerp. Een leuk detail zijn de binnenste elementen van de koplampen, die een beetje doen denken aan rallylampen. Ook de wielkastverbreders lijken te hinten naar off-roadactiviteiten.

Subaru spreekt ook over het “controleren van alle vier de wielen”, wat zou betekenen dat dit een vierwielaangedreven sportauto is. Vierwielaandrijving zou eigenlijk geen verrassing moeten zijn bij een Subaru, maar bij een sportauto verwacht je toch achterwielaandrijving. Dat heeft de BRZ immers ook.

Uiteindelijk maakt het niet of deze Subaru Sport Mobility Concept nu vierwielaandrijving heeft of achterwielaandrijving, want het is toch maar een concept. En waarschijnlijk niet eentje die binnenkort in productie gaat. Of dat jammer is? Zeg het maar!