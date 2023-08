Japanse Zeebats helden op pad met Subaru’s

Japanse Zeebats helden kunnen op pad met Subaru’s.

Subaru is zo’n merk dat je als Nederlander inmiddels niet meer zoveel tegenkomt. Zo’n twintig jaar geleden kende ‘iedereen’ Subaru nog wel. De WRX (STi) was natuurlijk iets speciaals. Betaalbare prestaties in een praktische verpakking, dat had wel wat voor ons Nederlanders. Maar ja, waar een Impreza 555 ooit 55.555 gulden kostte, werd de auto dankzij belasting en CO2-tax steeds onbetaalbaarder.

Voor de boxerroffel en puike prestaties kon je je over een knalhard dashboard heenzetten toen dat weinig kostte. Maar niet meer toen je voor hetzelfde geld ook Duits premium kon krijgen. De laatste STI was duurder dan een Mercedes-AMG A45. Hoewel de STI stiekem natuurlijk veel gavere hardware heeft, deed niemand dat.

Ook de Forester liftte een beetje mee op het succes van de Impreza en vond als vroege crossover de nodige klanten in Nederland. Daarnaast had je nog de Jumbo en de Justy. Maar op dit moment biedt Subaru alleen auto’s aan met een vanafprijs van ergens tussen de 50K en 70K. Allemaal crossovers, allemaal ongeveer dezelfde motoriseringen en allemaal dik uit de markt geprijsd door de BPM. Alleen de volledig elektrische Solterra zou interessant kunnen zijn. Ware het niet dat het een Toyota bZX4 is met een andere badge voor meer. Met standaard AWD weliswaar, maar ja, wie heeft dat nodig in Nederland.

Subaru moet het dus niet hebben van de Nederlandse markt. Maar het merk ontleent haar bestaansrecht dan ook aan de afzet in Amerika en Azië. In ‘Murica is het merk bijzonder populair bij vrouwen die van vrouwen houden. En in Japan is er natuurlijk het thuisvoordeel.

Om terug te geven aan de Japanse markt, werkt Subaru samen met Japanse Zeebats-figuren. De doelstelling is om slachtoffers van verdrinking volledig te voorkomen. Hiertoe stelt Subaru 32 ‘Surf Lifesaver’ voertuigen beschikbaar. Deze lijken verdacht veel op Subaru Foresters met een kekke livery en dakdragers op het dak. Tevens hebben de auto’s Automated External Defibrillators (AED’s) aan boord. Er is ook een filmpje.

Koop dan? Of heb jij liever een WRX STi?