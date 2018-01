Dit verdienen Max Verstappen en co in 2018*

Money in the bank.

Een nieuw jaar, een nieuwe kans om te bekijken wat je favoriete coureur dit jaar verdient. Om maar met de deur in huis te vallen: volgens TSMSportz staat Max in dit klassement slechts op dezelfde plaats waar hij het kampioenschap van 2017 beëindigde, namelijk de zesde.

Max toucheert dit jaar volgens TSM maar 10 miljoen Dollar aan kaal salaris. Wel kan hij dit nog aanvullen met bonussen en persoonlijke sponsordeals. We nemen dit soort lijstjes overigens altijd met een korreltje zout. Verschillende publicaties komen doorgaans met verschillende cijfers. Geen van hen heeft waarschijnlijk écht de precieze getallen in huis. We achten de kans in ieder geval onwaarschijnlijk dat alle coureurs een kopie van hun contract naar TSMSportz gestuurd hebben. Al was het maar omdat de naam van de kwaliteitspublicatie eindigt in een ‘z’.

Enfin, voor wat het waard is, hieronder de tabel waar het allemaal om te doen is:

Coureur Salaris (Dollar) 1 Vettel 60.000.000 2 Hamilton 50.000.000 3 Raikkonen 40.000.000 4 Alonso 30.000.000 5 Bottas 12.000.000 6 Verstappen 10.000.000 7 Vandoorne 7.000.000 8 Ricciardo 6.000.000 9 Hulkenberg 5.500.000 10 Perez 5.000.000 11 Grosjean 4.450.000 12 Ocon 3.000.000 13 Magnussen 2.500.000 14 Stroll 1.800.000 15 Sirotkin 1.000.000 16 Sainz 750.000 17 Ericsson 500.000 18 Gasly 400.000 19 Hartley 350.000 20 Leclerc 150.000

Dat Vettel en Hamilton de grootverdieners zijn geloven we wel, echter lijken ons de genoemde bedragen (kaal salaris) wat aan de hoge kant op basis van in het verleden gepubliceerde cijfers. Aan de andere kant: Messi verdient kennelijk 71 miljoen Euro per jaar dus in dat licht bezien zijn de cijfers nog niet eens zó bizar te noemen.

Verder opvallend is het cijfer achter de naam van Raikkonen. We geloven eerlijk gezegd niet dat de Fin dit bedrag binnentikt bij Ferrari. Misschien de helft als zijn agent puik werk heeft afgeleverd, maar waarschijnlijk nog minder dan dat.

Dat Verstappen meer verdient dan Ricciardo bij Red Bull daarentegen zou in principe kunnen. Daniel zit in het laatste jaar van een deal die hij lang geleden tekende, terwijl Max afgelopen seizoen een contractverlenging tekende. Ook vorig jaar kreeg de Nederlander naar verluidt al een salarisverhoging. Zoals gezegd blijft het echter, voor het grootste deel, allemaal vermakelijke speculaas.

*cijfers van TSMSportz gebaseerd op berichtgeving van onder andere Forbes, de BBC en het Orakel van Delphi.