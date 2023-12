Dit vindt de DeLorean-ontwerper van de Cybertruck

Wat vindt Giorgetto Giugiaro eigenlijk van de Cybertruck?

Je kunt de Cybertruck gaaf vinden of je kunt ‘m oerlelijk vinden, maar het is in ieder geval geen doorsnee ontwerp. Sterker nog: het is waarschijnlijk het meest gewaagde ontwerp sinds de Alfa Romeo SZ. En daarvoor verdient Tesla toch credits, wat je verder ook van de auto vindt.

Die credits krijgt Tesla nu ook, van niemand minder dan Giorgetto Giugiaro. Hij tekende destijds natuurlijk de DeLorean DMC-12, die een belangrijke inspiratie voor de Cybertruck geweest lijkt te zijn. Het is dus best wel interessant om te horen wat hij nu eigenlijk van de Cybertruck vindt.

Dankzij de Italiaanse krant La Repubblica, die hem interviewde, weten we dat nu. Giugiaro (inmiddels 85 jaar oud) noemt de Tesla Cybertruck “de Picasso onder de auto’s”. Dat kun je opvatten als een belediging, maar Giugiaro bedoelt het als een compliment. Hij ziet Picasso namelijk als iemand die heel veel lef had. En dat had ‘ie natuurlijk ook.

Zoals Pablo Picasso de kunstwereld op zijn grondvesten deed schudden, zo schudt de Cybertruck de autowereld op. Of op z’n minst de wereld van de pick-ups. Giugiaro verwacht ook dat de Cybertruck een commercieel succes wordt, omdat mensen nu eenmaal graag op willen vallen.

Giugiaro’s zoon Fabrizio, ook actief als designer, laat zich eveneens positief uit over de Cybertruck. Hij prijst Elon Musk omdat hij lef toont en snapt dat mensen de behoefte hebben om op te vallen. En dat gaat met de Cybertruck zeker lukken.

Via: Automotive News Europe