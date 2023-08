Deze Tesla Cybertruck is wel direct leverbaar

Na lang wachten is de eerste Tesla Cybertruck dan nu écht leverbaar. Maar niet voor jou…

Later dit jaar moeten de allereerste Tesla Cybertrucks toch echt geleverd gaan worden aan de eerste klanten. Echt waar! Nee écht! Maar de allereerste Tesla Cybertruck is voor je kat, je Chinese kat om precies te zijn.

Huh? Katten?

Voor wie voornamelijk op internet zit voor schattige kattenfilmpjes; helaas! Die zitten er niet bij. Maar de nieuwste merchandise uit de hoge hoed van mister X, Elon Musk, is een heus multifunctionele kattenmand die geïnspireerd is op het hoekige ontwerp van de Tesla Cybertruck.

De Tesla Cybertruck voor de kat is gemaakt van karton en dus vrij naar het ontwerp van de hoekige langverwachte volledig elektrische pick-up van het Amerikaanse merk. De mand heeft een draagvermogen van zo’n 15 kilo, en is dus ook voor de forse ragdoll van @martijngizmo geschikt. Het karton is wel vochtbestendig uitgevoerd voor het geval de kat in kwestie de mand verward met de kattenbak.

Tesla Merchandise

Tesla heeft er een handje van om bijzondere items rondom zijn auto’s te verzinnen. Zo was er al een “cyberwhistle” hondenfluitje in de vorm van een Cybertruck te koop voor maar liefst 1.000 Dogecoin en ook een vlammenwerper zat al eens in het assortiment.

De kattenmand is wat betaalbaarder, maar wel alleen op de Chinese site van Tesla te koop. De prijs is 89 Chinese Yuan, oftewel zo’n 12 euro. Wel nog even zelf in elkaar zetten. Eenmaal gemonteerd is retourneren niet meer mogelijk. Dan weet je dat!