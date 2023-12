Blauwe 911 GTS in het water

Hoe kan het dan toch gebeuren? Een blauwe 911 GTS raakte te water vlakbij Hendrik Ido Ambacht.

Bij Noordeinde Hendrik-Ido-Ambacht is vandaag iets hoog opmerkelijks gebeurd. Het betreft een eenzijdig ongeluk met een Porsche 911. Nu is dat niet volkomen uniek, want er zijn wel vaker dagen dat er iets fout gaat met die populaire Porsche.

In dit geval is iemand te water geraakt op een wel heel bijzondere wijze. In principe was alles koek in ei in de haaiblauwe Porsche. Tijdens het rijden ontploften er iets in de auto. Daardoor onstond er een brand in de auto.

Blauwe 911 GTS te water

Of de bestuurder de macht over het stuur verloor of zo snel mogelijk wilde blussen is niet bekend. We vragen ons dat af omdat de auto namelijk van de weg reed en te water raakte.

Enerzijds kan het dus natuurlijk zou zijn dat je door de vuur (en de rookvorming) slechter zicht hebt en in de paniek iets te snel de auto aan de kant wil zetten. Het kan eechter ook zo zijn dat de situatie dermate ernstig (en nijpend) is dat de auto in het water rijden de meest effectieve oplossing is.

Vermoedelijk brandwonden in gezicht

De hulpdiensten waren gelukkig snel ter plaatsen. De bestuurder van het voertuig werd met spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Er bestaat het vermoeden dat er sprake was van brandwonden in het gezicht.

De auto in kwestie betreft een haaiblauwe Porsche 911 Carrera 4 GTS coupé. De auto staat op Oekraïense kentekenplaten.

Fotocredits: Media-TV