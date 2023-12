Heerlijk: John Oliver kraakt Elon Musk af voor 31 minuten lang

En het mooie is: er is geen eens een speld tussen te krijgen wat John Oliver te melden heeft over Elon Musk. Het is nog eens grappig ook.

Waar je mee omgaat, wordt je mee besmet. Dankzij het aanmoedigen van @jaapiyo rijd ik nu in een auto met achterwielaandrijving. Niets meer en niets minder.

Toevallig heeft ondergetekende tevens een paar vrienden (tegenwoordig kennissen) die nooit wat met auto’s hadden, maar sinds ze een Tesla hebben wél. Alle auto’s zijn nu stom, behalve Tesla’s. En dat komt maar door één man: oppergod en almachtig wezen Elon Musk. Juist daardoor is Tesla misschien wel een beetje eng.

Zuid-Afrikaanse entrepeneur

Het palmares van de Zuid-Afrikaanse entrepeneur is echter bijzonder indrukwekkend en verdient bijzonder veel respect en ontzag. Dat vindt hij kennelijk zelf ook. Naast SpaceX en Tesla heeft hij een nieuw speeltje in de vorm van Twitter (dat hij zelf om verwarrende redenen X blijft noemen, maar dat terzijde).

Gelukkig krijgt de beste man nu eindelijk de aandacht die hij verdient van niemand minder dan John Oliver. Voor wie Oliver niet kent, hij is een Britse komiek/acteur die al een tijdje aan de weg timmert met Last Week Tonight op HBO.

John Oliver pakt Elon Musk keihard aan

Ook opvallend aan de beelden is om te zien hoe Musk zich ontwikkelt van verlegen nerd tot real life Lux Luthor. Tevens is het bijzonder om op te merken dat zijn haarlijn telkens meer toeneemt. Dat Benjamin Button-effect zagen we overigens ook bij de haarlijn van Lewis Hamilton die van achteren naar voren loopt in plaats van andersom.

Daarbij wijst Oliver ook haarfijn (niet haarlijn) aan dat Tesla sjoemelde met de opnames voor de promotiefilm van de FSD-functie van de Tesla Autopilot. Of de Twitter-verslaving van de beste man. Of de anti-semitische uitspraken. Of hoe hij de wereld weer trakteert op het wonder dat Joe Rogan heet.

Kortom, mocht je een hekel hebben aan Elon Musk, kun je je geluk niet op met deze video. Mocht je wel van Elon Musk houden, kijk dan ook even naar het filmpje. Dan is dat ook meteen voorbij. Het grappige is namelijk dat er namelijk geen van gelogen is.

Check de video hoe John Oliver Elon Musk aanpakt hieronder:

Fotocredit: HBO Last Week Tonight via YouTube.