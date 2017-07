Dit vindt Max Verstappen van de nieuwe cockpitbeschermer

Uiteraard heeft de Nederlander een duidelijke mening.

Max Verstappen komt met een concrete uitspraak over de nieuwe cockpitbescherming. De 19-jarige coureur is kritisch over de keuze van de F1 om de cockpitbeschermer te gaan gebruiken, bekend onder de naam HALO. In een interview met Telesport zegt Verstappen de cockpitbescherming helemaal niks te vinden.

De Nederlander is van mening dat de toevoeging van de virtuele safety car het risico op ongelukken heeft verminderd. Bovendien is de HALO alles behalve een perfecte uitkomst. Volgens Verstappen is het zicht niet ideaal. Een kritiekpuntje dat we ook van andere coureurs hebben gehoord. Daarnaast beschermt de HALO niet tegen losvliegende onderdelen. Bijvoorbeeld als een auto voor je neus op een ander klapt.

Fan of niet: de HALO zal vanaf 2018 worden ingevoerd. Teams zullen met coureurs moeten kijken hoe de cockpitbeschermer zo kan worden geïnstalleerd, dat rijders er zo min mogelijk last van hebben. Het ding moet immers de veiligheid vergroten. Deze 6 HALO-designs kunnen alvast fungeren als inspiratiebron.

Met dank aan Dennis voor de tip!