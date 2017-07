Autoverkoop: Renault-Nissan schopt het tot de wereldtop

Voor het eerst weet de alliantie de toppositie te claimen.

Opnieuw verschuivingen in de wereldwijde autoverkopen. Eind 2016 werd bekend dat Volkswagen het Japanse Toyota heeft gestoten van de wereldwijde autoverkoop-troon. De Japanners wisten de titel vier jaar te verdedigingen. Het concern zakt nu nog verder weg, blijkt uit de halfjaarcijfers van 2017.

Niet Toyota, niet Volkswagen, maar Renault-Nissan komt uit de bus als nummer één. De Japanse-Franse alliantie verkocht, inclusief auto’s van het merk Mitsubishi, 5.268.079 voertuigen in de maanden januari tot en met juni 2017. Volkswagen staat op twee met 5.155.600 verkopen. Toyota sluit de top 3 af met 5.129.000 verkopen.

Renault-Nissan baas Carlos Ghosn kan trots zijn op de cijfers. De toevoeging van Mitsubishi heeft natuurlijk geholpen om dit resultaat te bereiken. Het merk is sinds oktober 2016 in handen van de alliantie.

Renault scoort ook als individueel merk goed. Het merk pakte een operationele winst van 1,8 miljard euro in de eerste zes maanden van 2016. Dat is 300 miljoen euro meer in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden.