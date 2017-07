Formule 1: de FIA verplicht pardoes de HALO voor 2018

Don't call it a comeback - de Halo.

In bepaalde delen van het land was de hemel sowieso al niet helder gisterenavond, maar desalniettemin kwam het bericht dat de FIA het gebruik van de Halo verplicht stelt voor 2018 als een schok. Vorig jaar testten verschillende coureurs met het ding en leek het er aanvankelijk op dat de ‘wichelroede’ al dit jaar ingevoerd zou worden. Door onderlinge verdeeldheid tussen de rijders en teams werd uiteindelijk echter besloten de Halo in de ijskast te zetten. Eigenlijk ging iedereen er min of meer vanuit dat de Halo daar ook voor altijd zou blijven liggen, want er werd al gewerkt aan ‘betere’ opties.

De meest prominente van die opties was ‘The Shield‘. Deze contraptie houdt het midden tussen een windscherm en een voorruit die pal voor de neus van de coureur op de monocoque geplakt wordt. Op de eerste plaatjes die uitlekten van The Shield leken de coureurs misschien over het ding heen te kunnen kijken. Toen Vettel in Silverstone echter voor het eerst de baan opzocht met het ding, bleek dat je er toch echt doorheen moet koekeloeren als coureur zijnde.

Dat leverde Sebbie direct de nodige problemen op. Na enkele rondjes had hij genoeg gezien en kwam hij tollend van de duizeligheid terug naar de pitbox om het glaswerk van zijn auto te laten halen. Los van de duizeligheid bleek er overigens ook nog een extra probleem aan The Shield te zitten: door de magie van aerodynamica werd Seb’s hoofd in de auto ‘naar voren’ getrokken. Kortom, snel afschieten dat ding, of tenminste terugbrengen naar de tekentafel.

Helaas voor puristen die hoopten dat dit zou betekenen dat de F1-bolides ook in 2018 gewoon met een open cockpit aan de start zouden verschijnen, is er nu dus slecht nieuws. Jean Todt is naar verluidt in hoogst eigen persoon, gewapend met een echte wichelroede, op zoek gegaan naar alternatieven voor The Shield en kwam kennelijk uit bij de ijskast waar de Halo nog inlag. In het kader van de veiligheid duwt de FIA het apparaat nu alsnog door de strotten van de F1-teams. In een statement op haar eigen site zegt de FIA er hetvolgende over:

“Following the unanimous agreement of the Strategy Group, in July 2016, to introduce additional frontal protection for Formula One and the repeated support from the drivers, the FIA confirms the introduction of the Halo for 2018. With the support of the teams, certain features of its design will be further enhanced. Having developed and evaluated a large number of devices over the past five years, it had become clear that the Halo presents the best overall safety performance.”

Hoewel er in het statement iets staat over ‘with the support of the teams’ waar het gaat over eventuele aanpassingen die nog gedaan kunnen worden aan de Halo, zijn diezelfde teams absoluut niet blij met het feit dat het ding überhaupt wordt ingevoerd. Maar liefst negen van de tien teams zouden volgens Autosport namelijk tégen de invoering van de Halo zijn. Jean ‘Napoleon’ Todt kan dat echter aan de Franse derrière oxideren.

Desalniettemin vragen wij ons bij een dergelijke tegenstand af of het laatste woord gesproken is over de invoering van de Halo. Vind jij de driepoot op de F1 bolides wel oké, of zie je liever dat alle coureurs een HALO-helm gaan dragen? Laat het weten, in de comments!

Bedankt iedereen voor de tips!