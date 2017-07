Kijk, zes HALO-designs die min of meer te pruimen zijn

Cue the Beyoncé.

Afgelopen week was opeens de boot aan. De FIA besloot in al haar wijsheid min of meer uit het niets de HALO te verplichten voor het F1-seizoen van vorig jaar. In de hoofden van de fans was dit gekke apparaat al lang afgeschoten en ook de teams bleken in overgrote meerderheid tégen de invoering van de driepoot te zijn.

De blacklash was zodanig groot dat de FIA gisterenavond een statement naar buiten heeft gebracht om het lelijk maken van de F1-auto’s te verdedigen. In het statement stelt dat FIA vast dat in 2016 unaniem besloten is om coureurs beter te beschermen tegen rondvliegende objecten. Ze haalden als reden daarvoor aanvankelijk ook expliciet de dood van Jules Bianchi, Henry Surtees en Justin Wilson aan, maar dat deel is nu vervangen door ‘several incidents’.

Vervolgens is er getest met de HALO, het Aeroscreen en tenslotte het Shield, waarbij de laatste twee teveel problemen kenden om verder te ontwikkelen. Zodoende bleef de HALO als ‘enige optie’ over, volgens de FIA. Fans en velen in de paddock vinden dat de FIA met deze beslissing (weer) iets te kort door de bocht scheurt. De kans dat er wat misgaat is weliswaar aanwezig, maar klein. Daarbij zijn er ook scenario’s denkbaar waarin de HALO nadelig kan zijn voor de veiligheid. Maar goed, fans hoeven niet de verantwoording te dragen als er onverhoopt toch iets het gezicht van een coureur inwaait…

Tenzij het F1-volk zich realiseert dat ze machtiger zijn dan hun leiders en er nog een grote revolte tegen de HALO komt, zitten er volgend jaar dus helaas wichelroedes op de F1-auto’s. Maar niet getreurd, want verandering brengt ook nieuwe mogelijkheden met zich mee. Dat heeft ook Esa Mustonen gedacht, die met photoshop wat stijlvolle HALO’s heeft proberen te tekenen. Het resultaat check je in de gallery. Kan je een HALO maken met swek?

Image-Credit: Esa Mustonen via Imgur