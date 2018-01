Dit voertuig gaat het hoogterecord voor auto’s breken

Alles hoog!

Voor mensen die op weg naar werk over een vulkaan moeten rijden komt Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) met een auto die hoger kan klimmen dan een auto ooit heeft geklommen. We kennen de man het merk van de op Ferrari’s gebaseerde supercars en overige creaties. Dat James Glickenhaus in staat is te verbazen hadden we dus al door, toch flikt hij het weer met de creatie van dit voertuig. Toegegeven, het betreft hier slechts een fotosjop. Maar deze fotosjop komt gelukkig niet van een of andere pannenkoek.

De auto is wat anders dan wat we van de Glickmeister gewend zijn. Het is de bedoeling dat deze auto uiteindelijk een vulkaan op kan rijden en een hoogte van 7000 meter bereikt. Hiermee zou een hoogterecord voor auto’s worden gevestigd. Dat is even wat anders dan een snelle tijd op de ‘Ring.

Het ‘expeditie-voertuig’, dat in de wandelgangen de SCG Boot wordt genoemd, zou in meerdere uitvoeringen beschikbaar moeten zijn. De vierdeurs Expedition-versie kan ingezet worden voor het zware werk, zoals het hoogterecord breken. De tweedeurs variant, genaamd Steve, is voor het lichtere werk. Het bizarre apparaat wordt uitgerust met een V8, 20-inch wielen, vierwielaandrijving (verrassend) en, voor de diva’s, airconditioning. De richtprijs is ongeveer 80.000 euro’s.

Omdat het design puur gericht is op functionaliteit zit de bestuurdersstoel in het midden. Het is afwachten welke aspecten we terugzien in het productiemodel en of ze het ‘zero-moeite’ design nog gaan aanpassen. Ik woon zelf niet op een vulkaan, maar vind de doelen die Glickhaus aan zichzelf stelt toch bewonderenswaardig. Niemand heeft hier om gevraagd, maar ze doen het gewoon.