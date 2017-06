En jawel, Victor Muller is een pannenkoek

Het nieuwste deel in onze serie 'en jawels' over Victor Muller.

Victor’s mattie, huurbaas en ‘sterrenmakelaar’ Jacques Walch is helemaal klaar met Vic. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Walch walgt van de voormalig Saab-baas. Walch ‘gunde’ Victor een kantoortje in Blaricum nadat Victor het hoofdkantoor van Spyker in Zeewolde moest verlaten, zo bericht Quote. We klopten in het verleden al eens op de deur van het pand, maar op dat moment was er geen kip.

Victor denkt waarschijnlijk dat als hij er niet is, hij ook niet hoeft te dokken voor de ruimte. Volgens Walch moet hij 1.000 Euro huur per maand neertellen voor Spyker HQ. Gezien de ruimte en de locatie beschouwt Walch dat zelf als een vriendendienst voor zijn gappie Victor. Maar hoe lang de twee nog vrienden zijn is vraag. De stenenschuiver claimt namelijk dat Victor niet betaalt. Tegelijkertijd was Muller onlangs wel weer aanwezig bij de Mille Miglia. Dat stak Jacques, die zelf ook in Italië aanwezig was voor de rally-klassieker.

“Hij hoeft er maar €1000 per maand voor te betalen. Maar zelfs dat doet ie niet. Dan stoort het me dat hij dit jaar tijdens de Mille Miglia toch gewoon weer mooi weer staat te spelen. Ik was er zelf ook, maar die pannenkoek probeerde mij duidelijk te ontlopen.”

Nadat Muller onlangs nog vrijgesproken werd van belastingontduiking pakken de donkere wolken zich dus alweer samen boven zijn hoofd eyeballs.

Bedankt Maarten voor de tip!