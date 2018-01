Porsche vervoert goud á 11 miljoen euro met Panamera ST

Een stunt van het merk uit Zuffenhaussen en juwelier Baird & Co.

Criminelen zullen watertanden bij dit bericht. Porsche kreeg via Britse juwelier Baird & Co. een opmerkelijke vraag. Of ze konden assisteren bij het vervoeren van 24 goudstaven door hartje Londen. Het goud heeft een waarde van 10 miljoen pond, omgerekend meer dan 11 miljoen euro.

Er werden drie Porsche Panamera Sport Turismos (rijtest) gebruikt voor deze job. Elke auto vervoerde twee kistjes met ieder 60 kg aan goudstaven. Het was een route van 12 mijl. Met dank aan het verkeer in Londen deed de groep er maar liefst 40 minuten over met een gemiddelde snelheid van 18 mp/u. Het vermogen van de Porsches werd dan ook niet één keer aangesproken. Het had voordeliger en minder opvallend geweest als Baird & Co. deze klus had overgelaten aan Dacia.

Onder begeleiding van motoragenten en een helikopter werd deze prijzige PR-stunt uitgevoerd. De actie vond afgelopen zondagochtend plaats. Dat is ongeveer het enige moment dat je als bestuurder fatsoenlijk door Londen kunt rijden, zonder al teveel oponthoud. De klus werd succesvol geklaard door Porsche. Een video van het avontuur check je op Autojunk.