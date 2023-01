Dit waren de grootste verliezers van 2022 qua autoverkopen

We weten welke merken bovenaan staan in de verkoopstatistieken, maar welke merken boerden eigenlijk slecht in 2022?

Als je in 2022 als automerk ietsje minder auto’s hebt verkocht is dat niet iets om je voor te schamen. Er zijn namelijk over de hele linie 3,2% minder auto’s verkocht in Nederland. Er zijn echter een aantal merken die een veel grotere daling zagen dan dat. In dit artikel kijken we naar de grootste ‘losers’ van 2022, om het even onaardig te zeggen.

Subaru: -66%

Verreweg de grootste verliezer van 2022 was Subaru. Het merk is in Nederland al jarenlang een langzame dood aan het sterven. Het afgelopen jaar kelderden de verkoopcijfers nog eens met 66%. Subaru wist maar een schamele 74 auto’s te verkopen. De Solterra kon daar nog weinig aan bijdragen, met 28 exemplaren. Wellicht dat dit model in 2023 nog voor een kleine wederopleving kan zorgen bij Subaru.

Jeep: -34,5%

Jeep is niet het meest relevant merk in Nederland, maar wist in 2021 toch ruim 1.000 auto’s te verkopen. De verkopen zakten echter flink terug in 2022, naar 704 stuks. Dat lag niet aan de Wrangler, die beter verkocht dan vorig jaar. Het lag wel aan de Compass en de Renegade, die bijna halveerden in verkoop. De elektrische Avenger kan niet snel genoeg komen voor Jeep Nederland.

Mitsubishi: -34,4%

Net als Subaru is ook Mitsubishi al jarenlang tanende in Nederland. Het gamma is ook zeer beperkt, met alleen de tien jaar oude Space Star en de Eclipse Cross. Volgend jaar kan de nieuwe ASX de verkopen misschien een kleine boost geven, maar dat is niets meer dan een omgekatte Renault Captur.

Smart: -33,2%

Smart heeft altijd al een beperkt gamma gehad, maar dat is in 2022 wel heel beperkt geworden. De Forfour was niet langer meer leverbaar, dus het enige wat overbleef was de Fortwo. En daarvan is alleen nog maar de (dure) elektrische variant leverbaar. Het is dus niet zo heel gek dat Smart maar 145 auto’s verkocht dit jaar. Ze zitten ongetwijfeld met smart te wachten op de Smart #1.

Seat: -31,1%

De bovenstaande merken zijn geen van allen echt merken voor de massa, maar Seat is dat wel. In absolute aantallen is Seat er daarom een stuk harder op achteruit gegaan. Ze verkochten 2.293 auto’s minder. Dat heeft natuurlijk voor een deel te maken met het feit dat Cupra een eigen merk is geworden en dat Seat geen EV heeft. Dat de Mii uit productie is helpt ook niet mee. Verder verkochten alle modellen van Seat gewoon minder. Een jaar om snel te vergeten dus, al is het de vraag hoeveel beter 2023 wordt.

Seat was overigens niet het enige VAG-merk dat een flinke knauw kreeg. Skoda en Volkswagen gingen er ook met respectievelijk 25,9% en 19,3% op achteruit. Met een daling van 26,6% verdient ook Ford nog een (on)eervolle vermelding.

Bron: Bovag