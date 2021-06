Tesla Model S Plaid toch nog niet helemaal af - Autoblog.nl

Hij is daar, de Tesla Model S Plaid. Maar, is de auto nu echt helemaal af, of nog steeds niet?

Tesla heeft in het verleden wel eens vaker zware bevallingen gehad. Het kostte bijvoorbeeld best wat gekreun en meezuchten totdat de ontzettend belangrijke Model 3 goed en wel op de markt was. Dat lukte uiteindelijk wel, maar vervolgens duurde het nog even voordat de productie ook op volle toeren draaide. Het helpt dan niet dat Musk de tijdslijn vaak wat krapper voorstelt dan zijn technici kunnen waarmaken. Maar goed, zoiets kan je wellicht verwachten van een nog altijd relatief jonge fabrikant. Wij wachten vast met smart op de Cybertruck, Semi en Roadster. Ik zal de verleiding weerstaan om hier een ‘still waiting’ meme te plaatsen.

Je zou echter zeggen dat de facelift van de Model S wat sneller had moeten kunnen lukken. Aanvankelijk zou de auto begin dit jaar op de markt komen. Het werd echter afgelopen week. De hypersnelle Plaid + is helaas geschrapt, maar de ‘gewone’ Plaid met nog altijd oogbolverpletterende prestaties kunnen mensen wel op de kop tikken. De harde data: nul-naar-96 in twee seconden, de kwart mijl in een Fast & Furiousesque 9,2 seconden en een topsnelheid van 322 kilometer per uur. Houd je maag maar vast.

Helaas is er voor early adopters nog een kleine serpens onder het gras. Aanvankelijk zullen zij niet gebruik kunnen maken van topsnelheid van de Plaid. Daarvoor zijn namelijk speciale velgen en banden noodzakelijk. Kennelijk heeft Tesla die nog niet binnen gekregen van de leverancier. In de configurator staat nu dit te lezen:

The indicated Plaid top speed requires proper wheels and tires which will be available in Fall 2021. Tesla, speelde geen hoofdrol in Legends of the Fall

Hmm…wat zegt dat over de velgen en banden die nu onder de auto zitten? Enfin, het is wel een beetje opmerkelijk, maar het is ook wel logisch dat Tesla gezien de toch al opgedane vertraging niet gaat zitten wachten op treuzelende toeleveranciers. Voor Nederlandse kopers (die niet in ‘Murica kopen en daarna importeren) maakt het allemaal niet uit. Hier verschijnt de Plaid namelijk pas in het voorjaar van volgend jaar op de markt.