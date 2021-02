Ook Ford wordt volledig elektrisch in 2030 - Autoblog.nl

Ford laat weten wanneer ze hun eerste Europese EV gaan bouwen en wat de verdere planning in grote lijnen is.

Dat een merk alleen nog maar elektrische auto’s gaat bouwen klinkt schokkend, maar uiteindelijk lijkt het een kwestie van tijd te zijn. Het is dus geen vraag van of, maar een vraag van wanneer. Eergisteren beantwoordde Jaguar deze vraag met ‘2025’. Nu dient het volgende merk zich aan: Ford.

2030

Bij Ford gaan ze er iets langer over doen dan bij Jaguar. Ford streeft er namelijk naar in 2030 een volledig elektrisch gamma te hebben, zo maken ze vandaag bekend. Let wel: het gaat daarbij om de Europese Fords. De verbrandingsmotor zal het in de VS waarschijnlijk iets langer uithouden, hoewel ook de Ford F-150 (het Amerikaanse equivalent van de Volkswagen Golf) binnenkort al elektrisch wordt.

Europese EV

Ford heeft momenteel één elektrische auto in de aanbieding: de Mustang Mach-E. Dit is alleen geen Europese Ford. De auto wordt in Mexico in elkaar geschroefd. Ford maakt nu echter ook plannen bekend met betrekking tot hun eerste Europese EV. Die claim is overigens niet helemaal waar, want Ford had in het verleden al de volledig elektrische Focus Electric. Die werd aanvankelijk alleen in de VS gebouwd en verkocht, maar later ook in Europa. Er zijn er slechts een handjevol van verkocht op ons continent.

Keulen

De eerste grootschalige Europese productie van een Ford EV gaat in Keulen gebeuren, waar momenteel de Fiesta van de band loopt. In de fabriek waar ooit de A-Ford nog gebouwd werd, zal straks de eerste Europese EV van Ford van de band rollen. Dit zal vanaf 2023 gebeuren. Ford pomp hiervoor 1 miljard dollar in de fabriek.

Volkswagen

De EV-transitie vraagt enorme investeringen, maar op de ontwikkelingskosten van een platform heeft Ford in ieder geval kunnen besparen. Ford gaat namelijk gebruik maken van Volkswagen’s MEB-platform. In 2019 maakte Volkswagen al bekend dat Ford 600.000 MEB-platforms zou gaan gebruiken.

PHEV’s

Voordat alles volledig elektrisch wordt in 2030 werkt Ford eerst toe naar een gamma dat volledig uit PHEV’s en EV’s zal bestaan. Dit willen ze medio 2026 voor elkaar hebben. Tegen 2030 moeten dat dus alleen nog maar BEV’s zijn. Wel zal een gedeelte van de bedrijfswagens dan nog van verbrandingsmotoren voorzien zijn.