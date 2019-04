Dit worden de populairste leaseauto’s van 2019

Op basis van de eerste maanden van het jaar werpen we een blik in de glazen bol.

Dit artikel had ook een quiz kunnen zijn. Kijk immers om je heen en het vraagstuk ‘populairste leaseauto’ lijkt tamelijk eenvoudig op te lossen. Uit de voorlopige cijfers, afkomstig van onder andere RAI Vereniging en CAR Monitor over de eerste drie maanden van 2019, komen interessante feitjes naar boven.

In januari domineerden auto’s als Volkswagen Golf, Volkswagen Polo en Skoda Octavia Combi de lijst. Een maand later was dat heel anders. In februari waren de Ford Fiesta, Kia Picanto en Ford Focus Wagon het populairste onder de reguliere leaseauto’s. Weer een maand later, in maart, kregen de Volkswagen Polo, Kia Picanto en Ford Focus Wagon met een heel andere concurrent te maken. De Nederlandse leveringen van de nieuwe Tesla Model 3 waren gestart en de elektrische auto davert de hitlijsten binnen.

De Tesla Model 3 was in maart de populairste leaseauto. Niet alleen was de elektrische sedan de meest geleasde auto onder de elektrische auto’s. de Model 3 wist zelfs de reguliere auto’s in aantallen te verslaan.

De populariteit van de Tesla Model 3 zal naar verwachting nog wel even aanhouden. Zeker met de recent geïntroduceerde Model 3 Standard Range Plus. Met een prijs van 47.800 euro komen zakelijke rijders die een Tesla Model 3 willen leasen in aanmerking voor de volledige 4% bijtelling.

De verwachting is dat naast de Tesla Model 3, de Kia e-Niro, de Hyundai Kona Electric en de Nissan Leaf de populairste leaseauto’s van 2019 blijven onder de EV’s. Onder de reguliere auto’s zijn de Volkswagen Up!, Volkswagen Polo en de Renault Clio grote kanshebbers.

De Kia e-Niro en Hyundai Kona Electric

De Kia e-Niro en Hyundai Kona Electric zijn zelfs zo populair dat een directe bestelling bij een dealer kan zorgen voor lange levertijden van minimaal één jaar. Wie zo snel mogelijk in deze auto’s wil stappen en dus wil profiteren van 4%-bijtelling is vaak aangewezen op leasepartijen zoals Mobility Service Nederland.

