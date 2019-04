Omzet Tesla daalt met 37,5 procent, winst keldert mee

In de categorie groeipijntjes voor autofabrikanten.

Het is een merk dat de gemoederen bezig blijft houden: Tesla. Aan de ene kant zijn mensen zeer geïnteresseerd in de elektron-pioniers uit Amerika, aan de andere kant is het lastig te bevatten. Een bedrijf kan toch niet zo snel groeien zonder dat er iets goed fout, toch?

Nou, nee. Dat klopt. Dat veel van het succes van Tesla afhangt van de Model 3 is bekend. Op dit moment is de productie in Amerika eindelijk op volle gang. Dat duurde overigens wel even. Mede daardoor zijn de cijfers niet zo rooskleurig als alle hosanna-verhalen doen geloven. Tesla maakte vandaag de cijfers bekend van Q1 bekend en ze stemmen niet bepaald vrolijk.

Er werd namelijk een verlies geboekt van 700 miljoen dollar. Tesla’s opperbaas en inspiratiebron voor vele Fansla’s, Elon Musk, gaf aan dat het bedrijf extra kapitaal moet zien te bemachtigen. Er is nog geen man overboord volgens Musk, want hij voorspelt dat er in Q3 gewoon winst gemaakt zal worden. Aangezien Musk nog optimistischer is dan Dr. Helmut Marko, nemen we die belofte met een korreltje natrium.

De reden dat het nog niet top gaat komt door de langzame productiestart van de Tesla Model 3, maar ook de trage productiestart in China. Tevens is de opschaling van de productie in het algemeen een probleem. Zo was het de bedoeling dat er gaan het eind van het jaar 3.000 Tesla’s gebouwd gaan worden in China, maar dat wordt bijgesteld naar 1.000 exemplaren. Overigens werd in het laatste kwartaal van 2018 gewoon winst geboekt. Zie de daling meer als een fluctuatie dan een neergaande lijn. Zo staat de Model Y in de planning, alsmede een pickup en vrachtwagen. De winsten die Tesla boekt zullen daardoor direct weer geïnvesteerd worden zodat die modellen zo snel mogelijk op de markt kunnen komen.