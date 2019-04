Krijgt de 928 dan nu eindelijk een opvolger?

Zo moeilijk kan het toch niet zijn.

Het verhaal van de Porsche 928 is misschien wel net zo interessant als de auto zelf. De auto werd gelanceerd in 1978 en aanvankelijk was het plan om de 911 uiteindelijk uit te faseren ten faveure van de Porsche 928. Tegenwoordig is de 911 een icoon, maar in 1978 was het een verouderde auto die al 15 jaar in productie was en gewoon toe was aan een opvolger.

De Porsche 928 was compleet anders qua layout. De motor was een V8 en lag voorin. Ook was het karakter anders, de 928 was meer een bloedsnelle GT dan een raszuivere sportauto. Inmiddels is de 911 behoorlijk gegroeid waardoor je afhankelijk van de uitvoering er een straatracer (GT3 RS), Gran Turismo (Carrera) of raket (Turbo) van kunt maken. Toch lijkt het erop dat de 928 toch een comeback gaat maken.

De geruchten gingen al een tijdje rond, maar worden nu telkens sterker. Zo meldt Autocar dat de komst van een nieuwe 928 welhaast een zekerheid is. Naar het schijnt worden er twee modellen ontwikkelt die moeten concurreren met auto’s als de BMW 8 Serie. De twee modellen betreffen een coupé en een cabriolet. Een groot verschil met de 911 is dat het nieuwe model een stuk praktischer moet zijn dan de 911. Die auto heeft twee ‘noodzitjes’, maar de nieuwe ‘928‘ wordt een echte 2+2. Nog steeds geen volwaardige vierzitter, maar het moet net even praktischer zijn dan bij een 911.

Nog een verschil met de 911 en een gelijkenis met de 928 is de motor. Deze komt voorin te leggen, in plaats van achter de achteras. Op zich erg logisch, want de auto gaat gewoon gebouwd worden op het MSB platform waar ook auto’s als de Porsche Panamera en Bentley Continental GT staan. Qua mogelijke aandrijflijnen hoef je alleen maar te kijken naar de mogelijkheden bij de Panamera, inclusief de hybride-modellen. Meer dan de helft van alle Panamera’s is in Europa een hybride. Wanneer de auto zal verschijnen, is nvooralsnog niet bekend.