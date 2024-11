Dít wordt de “baanbrekende” nieuwe limo van Jaguar!

Jaguar deelt de eerste sterk gecamoufleerde beelden van hun opkomende radicaal nieuwe limousine in de topklasse.

Normaliter zou ik niet willekeurig dingen lopen pluggen, maar de start van dit artikel loopt perfect parallel aan een podcast die ondergetekende laatst luisterde. Smith & Sniff, gepresenteerd door Jonny Smith (ooit Fifth Gear-presentator, nu bekend van The Late Brake Show) en Richard “Sniff Petrol” Porter, scriptschrijver van TopGear. Normaliter is dat een uur lang geneuzel over van alles en nog wat, maar omdat Jonny op vakantie was heeft Richard recent een aflevering solo gemaakt. Met een doel: hij wilde dolgraag de nieuwe Jaguar EV-spotten, uiteraard in camouflagepyjama. JLR heeft hun ontwikkelingscentrum in Gaydon en de hele aflevering werd opgenomen vanuit een auto daar in de buurt. Er rijden daar voldoende ‘mules’ en andere prototypes en Richard was ervan overtuigd dat de Jaguar EV al rondrijdt. Spoiler alert: hij heeft ‘m niet gevonden en de aflevering is niks meer dan iemand die een uur lang mijmert over de beste herinneringen omtrent gecamoufleerde prototypes terwijl hij probeert zich als een spion op te stellen. Klinkt saai, maar dikke aanrader.

Jaguar EV

Goed verhaal, lekker kort. Maar Richard had wel gelijk: die baanbrekende EV die zo baanbrekend wordt dat Jaguar het aandurft om een jaar lang geen auto’s te verkopen, is in een dusdanig gevorderd stadium dat Jaguar met gecamoufleerde prototypes rondrijdt. En daarvoor hoef je niet helemaal naar Gaydon af te reizen met een telelens. Nee, ze komen gewoon van Jaguar zelf.

Wat zien we? Niet zo veel. Uiteraard laat Jaguar niks zien wat ze niet willen dat we zien. We zien een neppe Jaguar-vormige grille, een héél klein stukje koplamp en een grote poging om de proporties te verbloemen. We verwachten dat er ondanks de Rolls-Royce achtige proporties gewoon een ranke sedan schuil gaat onder deze wrap.

Want ja: het wordt een sedan! Bij Jaguar denk je vrij snel aan de ellenlange lijst aan sedans die het merk over de jaren heeft gehad, dus het lijkt erop dat het een opvolger voor de XJ wordt. Of misschien noemen ze hem wel XJ. Verder tasten we namelijk nog een beetje in het duister. Managing directeur Rawdon Glover belooft in ieder geval dat het een bijzonder, futuristisch en uniek ding wordt. Stiekem hopen we een beetje op een soort revival van de Jaguar B99.

Bertone Jaguar B99 uit 2011, NIET DE NIEUWE JAGUAR ZONDER CAMOUFLAGE!

De nieuwe sedan wordt tevens een proloog voor de nieuwe richting die Jaguar op wil. En die richting is elektrisch. Ook wil Jaguar een poging doen om meer in het vaarwater te komen van de echt luxe merken en mag je een prijskaartje met zes cijfers wel als verwachting opschrijven.