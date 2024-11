Ook Renault heeft goed nieuws voor liefhebbers van knoppen

Renault is niet van plan om touchscreens te gebruiken wanneer dat niet nodig is.

Touchscreens in auto’s zijn misschien wel hét bewijs dat vooruitgang soms niet op elke manier vooruitgang is. Qua opgeruimd geheel, aantal functies en overzicht is een touchscreen een mooie uitkomst, maar bediening (vooral tijdens het rijden) laat soms wat te wensen over. Vandaar dat merken nog steeds bezig zijn met de balans tussen wat er in een scherm moet of niet. Sommige merken vinden dat alles er wel in kan, andere merken houden bijvoorbeeld een fysieke volumeknop en/of climate control als aparte knoppen. Besef wel: autofabrikanten doen het niet om je te pesten, dus het is vaak interessant om een kijkje in de keuken te krijgen wat betreft de gemaakte keuzes.

Nieuwe interieurs

Hyundai deed bijvoorbeeld al uit de doeken dat knoppen voor hun blijven. Dat was deels vanwege feedback van klanten en potentiële kopers. Bij Renault spreekt het team dat daar met de scepter zwaait over ‘radicale nieuwe interieurs’ bijpassend bij de radicale nieuwe lichting EV’s. Denk dan aan bijvoorbeeld de Emblème Concept. Waar we overigens wel veel schermen en weinig knoppen zien, maar bijvoorbeeld ook een grote draaiknop en bediening op het stuur. Die grote knop wordt de volumeknop, dus die verdwijnt niet. Yes!

Renault

Hoofdontwerper Gilles Vidal legt uit. Ja, het speerpunt van deze nieuwe reeks interieurs wordt wel ‘perfecte digitale integratie’ en het enorme scherm bovenop het dashboard van de Emblème is niet van een designer die centimeters en meters door elkaar haalde. Maar Vidal zegt dat knoppen niet volledig verdwijnen. De ontwerper geeft aan dat er slim gekeken moet worden naar wat je wel en niet in een scherm kan verstoppen.

Phygital

Vidal gebruikt de term ‘phygital’. Dat klinkt als een Pokémon, maar het slaat op de combinatie van physical en digital. Volgens hem kun je dingen intuïtief bedienen via een touchscreen, maar zaken als volumeknoppen en sneltoetsen zijn niet voor niks zo handig. Uiteraard zijn de schermen bovenop het dashboard niet bedoeld als touchscreens, aanraken zou immers lastig zijn door die positie. Daarom zijn die vooral bedoeld om dingen te projecteren en gebruik je het centrale touchscreen of andere knoppen om daadwerkelijk dingen te bedienen. En zoals gezegd, een zeer prominente volumeknop. Volgens Renault geïnspireerd op een ‘hoogwaardige hi-fi-installatie.”

Renault streeft ernaar om de cockpit te stroomlijnen middels duidelijke touchscreens, overzichtelijke menu’s, waar mogelijk fysieke knoppen en stembediening met AI. Maar dus geen enorme iPad en daar blijft het bij. Mooi! (via Autocar)