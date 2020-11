Dit wordt het uiterlijk van de MINI Electric GP - Autoblog.nl

Het uiterlijk van de MINI Electric GP laat weinig aan verrassingen over. De auto is precies zoals je denkt dat ‘ie gaat zijn.

Elektrische hot hatches. Nee, die categorie is nog niet zo populair onder de autofabrikanten. Niet zo gek ook, want het is een complexe compromis. Performance resulteert in een mindere actieradius. Je moet als fabrikant de juiste balans zien te vinden op dat gebied. Wellicht dat ze kunnen afkijken bij MINI, dat met de Electric GP een eerste poging gaat doen.

Over de komst van de MINI Electric GP is nog veel onduidelijk. We hebben echter een glimp kunnen vangen van het uiterlijk van de elektrische hot hatch. BMW heeft zelf deze knipoog verwerkt in een online tv-serie van het merk op YouTube. Tja, je moet toch iets verzinnen om mensen naar je slecht bekeken programma te laten kijken.

We besparen je de complete inhoud van het programma. In de tweede aflevering van Chasing iNEXT op YouTube komt de MINI Electric GP heel kort voorbij. Op 3:25 is te zien hoe de elektrische hot hatch eruit gaat zien. In de video doet de designer nog een Oscar-waardige acteerpoging om de auto te verbergen, maar dat is natuurlijk al te laat.

Het is geen verrassing dat de MINI Electric GP enorm veel lijkt op zijn broer met een verbrandingsmotor. Zelfs alle uiterlijke componenten zijn meegenomen met de elektrische versie. Nieuw zijn de gele accenten op en rondom de auto. MINI heeft de komst van de elektrische GP formeel nog niet aangekondigd, maar dat zal niet lang meer duren.