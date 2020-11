5 dingen die je moet weten over de app camera's - Autoblog.nl

Vandaag is de dag dat je kan worden beboet met de nieuwe app camera’s. Tijd om je er 5 dingen over te vertellen.

Het Openbaar Ministerie is een tijd zoekende geweest naar een effectief maatregel om app’ers achter het stuur aan te pakken. Want met alleen maar onopvallende politieauto’s rijden is een dure aangelegenheid. Bovendien kost dit politiecapaciteit. Er is een slimme oplossing gevonden in de vorm van de app camera’s. Hieronder 5 dingen die je moet weten.

Vanaf 16-11-2020 worden de camera’s ingezet

Vandaag is de grote dag. Met de slimme camera’s in de hand worden automobilisten met een telefoon in de hand automatisch betrapt. Op de overtreding staat een boete van 240 euro. Je krijgt de boete thuis op de deurmat, daar hoef je niks voor te doen. Super handige service!

En het werkt zo

De camera’s zitten niet in bermen of auto’s maar bevinden zich boven de weg. De slimme camera’s zijn schuin naar beneden gericht en maken foto’s van de overtreding plus het kenteken. Het gezicht van de bestuurder is niet in beeld. Wel in beeld zijn de handen waarop de smartphone in de handen wordt gehouden. Heb je je auto uitgeleend aan een vriend of familielid mag je onderling babbelen over de boete. Pro tip: draag opvallende nagellak om iedere vorm van discussie uit te sluiten.

Geen automatisch proces

Dit nieuwe systeem is (nog) niet geautomatiseerd. De app camera’s maken foto’s en sturen deze door naar het CJIB. Daar heeft een boa met donut de plechtige taak de foto’s te controleren. Zit de camera verkeerd, dan zal de boete niet doorgestuurd worden naar de overtreder. Mocht je een boete krijgen dan heb je uiteraard nog altijd het recht om deze aan te vechten als je het er niet mee eens bent. De foto is altijd online in te zien.

Primeur voor Europa

Ja, wees er maar trots op. Nederland is het eerste land in Europa dat de app camera’s introduceert. Het systeem werd al eerder gebruikt in Australië en daar succesvol bevonden. Voor de invoering van dit systeem heeft het OM de slimme camera’s uitvoerig getest.

Overal inzetbaar

Het is afwachten of een app als Flitsmeister de slimme camera’s gaat opsporen. Een camera boven de weg is veel moeilijker te spotten dan een Volkswagen-busje in de berm met een flitscamera. Bovendien zijn de app camera’s eenvoudig verplaatsbaar. Ze komen niet op één vaste plek te staan, maar wisselen telkens van plaats. Gaat het OM het eeuwige kat en muisspel dan eindelijk winnen?