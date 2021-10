Dähler Mini JCW GP heeft 520 Nm op de voorwielen

Deze Dähler Mini JCW GP heeft bijzonder veel koppel om te verwerken op de voorwieltjes. Schaatsen!

Het is een van de leukste B-segment-auto’s: de Mini! Zeker met een Cooper S (of sneller) heb je een echt bommetje. Mocht het je niet snel genoeg gaan of wat exclusievers wensen, zijn er altijd voldoende opties.

Je kunt ten eerste bij John Cooper Works de auto op smaak brengen met vele accessoires en wat upgrades. Dan is er ten tweede ook de optie om de auto iets leuker te maken met de spulletjes van de befaamde tuners. Of je gaat meteen voor de ultieme Mini: de GP.

Dähler Mini JCW GP

Welnu, zelfs als je de GP hebt, dan nog zijn er opties. In dit geval is het namelijk de Zwitserse BMW- en Mini-specialist Dähler die de Cooper S JCW GP dinges geval onder handen heeft genomen.

We beginnen meteen met de hardware-upgrades. Zoals je weet is de GP van huis uit al een bommetje. De B48-motor, een 2.0 liter viercilinder met grote turbo, is standaard goed voor 306 pk. Bij Dähler hebben ze daar een carbon Eventuri-luchtinlaat op gezet, sportuitlaat en aangepaste ECU. Het resultaat is niet verkeerd. Standaard heeft de Mini John Cooper Works GP 306 pk en 450 Nm.

265 km/u!

Dat is na de modificaties van Dähler maar liefst 335 pk en 510 Nm. Het is niet zomaar een EC_aanpassing. De ingenieurs hebben een knap staaltje werk geleverd, want de Dähler Mini JCW GP voldoet aan de Euro6d-normen én is gehomologeerd voor de EU en Zwitserland. De topsnelheid is nu 265 km/u.

Voor een betere wegligging is daar een door Dähler ontwikkelde schroefset. Deze kun je uiteraard op smaak afstemmen voor meer scherpte of juist iets meer comfort. Tot slot, visueel gezien hebben de Zwitserse tuners zich heel erg ingehouden. Nu is de Mini JCW GP van huis uit al een vrij extroverte auto. Het is al een cartooneske auto met de spoilers, grote wielen en rode details. Nog meer uiterlijk vertoon zal waarschijnlijk een averechts effect hebben.

De onderdelen zijn per direct beschikbaar.